俄客商機大！4大踩線團9月來台考察 最想大吃水果

2018年08月31日 23:49 中時 何書青

圓山大飯店自3月前往俄羅斯參加莫斯科旅展MITT（Moscow International Travel & Tourism Exhibition）及5月參加海參威旅展PITE（Pacific International Tourism Expo）推廣台灣觀光，引起旅展現場俄羅斯民眾對台灣旅遊產生熱烈反應和好奇心，圓山大飯店董事長張學舜再接再厲，帶領團隊積極發展俄羅斯遊客來台的觀光商機有果，預計9月、10月將有來自俄羅斯的4大踩線團來台，體驗台灣之美。

俄羅斯的冬季酷寒，並長達半年以上，因此俄羅斯人特別受到有陽光的溫暖地方吸引，海灘、高山、湖泊等地都是他們偏愛的地方，而這些台灣都有，更有治安佳及水果美食等優勢。此外，張學舜也指出俄羅斯人旅遊時，多為單點停留較久的慢活度假模式，而俄羅斯人貧富差距大，能出國度假的遊客也多為中、高端消費族群，台灣若能搶得俄遊客青睞，勢必能大幅促進觀光所帶來的效益。

董事長張學舜今（31日）於媒體茶敘時表示，在團隊的積極規劃邀請下，俄羅斯4大踩線團分別有Fregat Aero（海嵾威旅行業者）、Quintatour（莫斯科旅行業者）、Chuna Travel（莫斯科旅行業者）、KBC Communication（莫斯科行銷顧問公司邀請莫斯科及遠東地區旅遊業者、媒體及部落客）等，確定將來台觀光考察，其中Quintatour旗下更有高達2500家旅行社，是莫斯科具代表性的一大旅行社。

這波踩線團在7至10天的行程中，規劃行程地點包含台北、日月潭、高雄、墾丁及花東地區，其中也有俄方指名希望探訪的知本溫泉、太魯閣等地。此外，台灣擁有品質傲人的豐富水果，這次俄羅斯踩線團也主動提起希望能大啖台灣水果，其中又以芒果最受期待。

據統計，2017年俄羅斯人來台旅客僅9226人次，且以商務為主，相較於亞洲其他國家，俄羅斯人赴越南57.4萬人次、泰國134萬人次、香港也有50萬人次，顯示吸引俄羅斯遊客來台值得開發，張學舜也指出，以往俄國遊客赴台光觀的推廣較不受重視，如今看見商機，除了希望台灣旅宿業者能一起積極拓展、帶起台灣觀光之外，也盼台灣能將俄羅斯人赴台簽證簡化，以利吸引俄羅斯遊客。

(中時 )