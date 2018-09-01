正妹遇分飾2角渣男 被騙「日傳3裸照」又失身

渣男分飾2角誘騙女子「日傳3裸照」，甚至勒索20萬至35萬元。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
示意圖（達志影像/shutterstock提供）

嘉義市一名女子去年六月到一家服飾店消費，認識已婚渣男29歲林姓男子，林男先以帳號「林道」與女子互加臉書好友，另外再開設帳號「張小天」向女子搭訕，讓女子誤以為不是同一人、互傳裸照，後來「張小天」再脅迫女子與「林道」發生關係，並拍成影片，否則就要公布裸照，甚至勒索20至35萬元。女子後來懷疑林男分飾2角，於是報警處理將他逮捕，台南高分院依強制性交等罪，將林男判處3年4個月徒刑。

判決書指出，林男分飾2角後，曾誘騙女子至汽車旅館發生性行為1次，並將性愛影片傳給「張小天」，後來食髓知味，謊稱女子性愛影片未達要求，於是又以「張小天」身分，傳訊「倘未在下午6點前收到影片，先前拍攝之性愛影片，即會出現在你們愛人手裡」、「照片依舊每日至少3張全裸」等訊息，要求女子支付35萬元」或「限期依照指定劇情拍攝5部性愛影片及支付20萬元」，甚至要女子每天至少傳3張裸照，否則就要散佈裸照及性愛影片。

女子與家人事後懷疑林男分飾2角，於是報警處理，警方扣得林男2支行動電話後，利用IP位置及對話紀錄等資料，確認「林道」、「張小天」都是林男，雖林男事後已與受害女子達成和解，林妻也求情「家有幼女希望獲輕判」，但法官審理後，仍依強制性交及強制等罪判林男3年4個月有期徒刑。

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(中時電子報)

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