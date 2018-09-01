碧湖國小花式溜冰隊 展現KANO臺灣精神

2018年09月01日 07:00 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「花式溜冰」是以跳耀、旋轉等動作，展現肢體的藝術美。9月8日的體育表演會將邀請碧湖國小花式溜冰隊以及校友為主體，搭配世界盃、亞運國手和特技團體，在小巨蛋的舞臺上，呈現「KANO」這部電影所蘊含的精神。

「不要想著贏，要想不能輸。」這是「KANO」的經典臺詞，四年前碧湖國小花式溜冰隊在比賽中失利，隔年以「KANO」這部電影為借鏡在中正盃的比賽中拿下冠軍。從低谷爬回高峰，憑藉著對勝利的執著以及對花式溜冰的熱愛，就如同「KANO」所傳遞出的精神－「為了證明價值，拚了命去實踐，燃燒自己的鬥魂。」這一次的體表會，將再一次把這樣的主題及精神，藉由花式溜冰的技巧動作呈現在小巨蛋的舞臺上。為的是讓大家看見，屬於臺灣的精神和榮耀。

碧湖國小花式溜冰隊教練楊嘉祥（右）與隊員編排表演。（體育署提供）

和三年前編排不同的是，技巧動作的展現更為提升。碧湖國小表演團隊和三年前相比，無論是心態和技術層面都更加成熟。花式溜冰隊教練楊嘉祥表示：「這一次的表演分為三個段落，一開始以命運之神為背景呈現氣勢磅礡的樣貌，接著是由特技團體展現一些高難度的技巧，最後就是『KANO』的呈現。」較為特別的是，在開場時會由一位小朋友拿著棒球，意味著對未來的希望；到最後這位小朋友會再次拿著棒球，對著鏡頭高喊：「臺灣加油！」這樣前後呼應的編排，象徵著棒球這項運動帶給我們的感動，也代表著屬於臺灣的精神。

「我跟我們的小朋友說，把動作做好、要呈現的態度帶給觀眾，讓大家看見我們的努力。」擔任花式溜冰隊管理的楊育書老師說。對於這些比賽、表演經驗豐富的選手們來說，難的不是技巧呈現，而是精神的傳遞能否引起大家的共鳴。身為校友的張緻銣同學則表示，這是第一次參與如此慎重的表演，希望跟以往相比能有更成熟的發揮。

亞洲盃花式滑輪溜冰冠軍楊斯竣。（體育署提供）

參與這次表演的國手中，還有亞洲盃花式滑輪溜冰冠軍楊斯竣，他說：「我們想要呈現出運動員經歷的過程，表演中間的編排有一些像是訓練的動作，在刻苦的練習後得到勝利的果實。」就像「KANO」電影中流露出的精神，不輕易服輸、永不放棄的態度一樣，創造屬於臺灣的驕傲。

9月8日當天若無法到小巨蛋親身感受的民眾也不要太失望，體育表演會將同步於TVBS歡樂臺、緯來體育臺、MOD TVBS精采臺、TVBS YOUTUBE頻道、體育署moe Sports、LINE TV、i運動FB粉絲團等平臺進行直播，讓全國觀眾收看彷彿親臨現場的演出實況。

(中時電子報)