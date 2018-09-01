赴法機密考察行程出發前先打卡 有這種立委還需要敵人嗎？

2018年09月01日 06:00 中時電子報 喻華德

媒體報導七月底，立法院國防外交委員會立委趁休會期間赴歐洲進行機密考察，不過竟然有一位綠委人還在桃園機場，就先在臉書打卡宣告自己「歐洲軍事考察機密行程」即將出發。據透露，此次機密考察，法方主動釋出善意協調行程，卻意外被立委打卡浮上檯面。

GL5式主動防禦系統攔截120公釐火箭彈

有網友備份王定宇臉書，證實《新新聞》報導的立委就是王定宇。據《新新聞》指出，王定宇不但出發前打卡，參訪中仍然繼續打卡。兩天的考察行程，他在結束時在臉書打卡稱：「現正在法國東部的軍事基地，目前正要搭高鐵回巴黎。」

王定宇參加機密軍事法國考察行程，竟然在出發前和行程中，不止一次在臉書打卡，讓秘密行程曝光。（圖/網路）

由於法國的東部軍事基地只有呂克瑟伊本空軍基地（Luxeuil-les-Bains Airfield），形同直接揭露機密考察單位。中華民國空軍第二聯隊與法國空軍的戰術飛行交換訓練案，就是在呂克瑟伊本空軍基地進行。

王定宇作為國防立委，自曝對軍事的外行並非首次。去年12月，他曾在政論節目上稱「若是一個阿兵哥能背起足以摧毀一輛坦克車的武器，即便中國大陸擁有多大規模的戰車，台灣也能用『不對稱』戰力取勝」。

此番言論完全曲解不對稱作戰的真意，據《聯合報》指出，美軍參謀首長聯席會議將「不對稱作戰」定義為：「一方面迴避或削弱對手之優勢，另一方面又利用其弱點，而所採手段則截然不同於對手慣用作戰模式之企圖」。

據指出，王定宇的想法需要高素質的人力，在近距離由死角多方向伏擊才有機會成功。共軍的主力戰車除了偵搜系統先進之外，去年已公開「GL-5主動防禦系統」，一旦加裝此系統，我軍步兵企圖以紅隼火箭伏擊，成功率將大幅降低。（國軍的戰車沒有主動式防禦系統，中科院近年公開的研發也沒有此裝備）。此外，携行反裝甲火箭的步兵機動力會變差，綜合這些條件，以王定宇的想法肯定要付出大量人員傷亡的代價，還無法保證獲得的戰果。這絕非像電影《搶救雷恩大兵》中以「襪子炸彈」對抗德軍戰車那麼簡單。尤其是國軍常年「重硬體而不重視人員」，發展不對稱戰力喊得震天價響，但實際的不對稱戰力恐怕仍是個大問號。

王定宇身為外交及國防委員會召委，卻自曝機密軍事考察行程，不僅凸顯絲毫沒有保防觀念，為民眾做了最壞的示範。「愛現竟然可以凌駕於國安」，如果華法軍事合作、軍事採購受到此事影響，試問王定宇有能力彌補，有辦法負責嗎？有這樣的立委，中華民國還需要中共打壓嗎？

(中時電子報)