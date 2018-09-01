孫安佐是哪裡走偏？除了孩子的生活 更重要是「價值觀 」

2018年09月01日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

台灣青少年孫安佐於美國賓州東區聯邦地區法院認罪「非美國公民持有武器罪」，協議美國政府沒收他持有的彈藥、自行組裝的半自動手槍等物件，將被遞解出境回台灣，除非獲准，否則終身不得再入境美國。

聯邦檢察官麥史文（William M. McSwain）在認罪庭庭審後，發表聲明，認為孫安佐的父母未盡父母的職責，「每個父母都應該了解自己孩子的生活。這是他們對孩子，也是對整個社會的責任。」

任何為人父母者都會對這個案件感覺憐惜。不過，檢察官所知可能只是片斷，因為根據影劇界報導，這個孩子非常受寵，其實被管很多。根據他母親在電視上所說，曾一頓飯花好幾個小時盯他吃完、盯功課、要求考試分數，到了若沒考到幾分要「打斷他的腿」的程度。並且，父母不可能不了解他的生活，因為孩子是刷媽媽的信用卡來買子彈的。

所以問題並非只在於知不知道自己孩子的生活，更在於父母對孩子傳遞什麼樣的價值觀。如果你同意孩子玩軍火，或暗示他將來可以做軍火生意這些價值觀，則你管孩子、參與孩子生活越多，可能越是無法教好孩子，盡到檢察官所說的「責任」。

於此同時，受人尊敬的美國參議員馬侃（81歲）的喪禮正在進行，他的106歲母親羅貝塔也出席。馬侃打過越戰，飛機被擊落，他被俘虜5年半之久，因為他堅持其他戰俘都被釋放後他才要被釋放，受盡酷刑，身體受傷，終生無法舉手過肩穿衣、梳頭。有這麼高貴情操的人，回到母親面前，卻被媽媽指責「竟在被刑求時，講髒話（咒罵施虐越共）！」家教如此嚴格，令人咋舌。

《關於長大，我比你晚懂的那些事─給兒子的10個關鍵對話》作者提姆．郝克斯（澳洲國王中學校長）指出，不是花時間與孩子相處就叫做盡責，更重要的是你身教、言教，傳遞了什麼樣的「價值」、想要孩子建立什麼樣的「人格」，這才是重要的事，也會是在我們墓誌銘上的東西，他說。

問問自己是會做下面這些事的父母嗎？

●撿到錢會交給警察

●主動告知別人：自己不小心把他的車擦傷了，留下連絡電話表明願意賠償

●誠實報稅

●在不設管制的停車場，仍然繳交停車費

郝克斯主張，價值最好以無言的示範傳授，父母若自己不誠實、取巧、拿不屬於自己的東西、借東西卻從不歸還…，孩子視父母為道德導師的基礎，就崩潰了，也喪失了從道德高點與孩子討論什麼是好原則的尊榮。

言教部分，他建議要跟孩子講述英雄正直的故事或閱讀這類書，從而成為家庭內對話的題材。新聞常發生道德衝突或和諧的議題，鼓勵閱讀、鼓勵辨論，「讓孩子成為家中沙發上的法官，能夠提出充分判決理由，總比有一天他要被法官審判的好」他說。

還有許多電影與道德議題相關，可以全家看後討論：《獅子王》、《星際大戰》、《史瑞克》、《魔戒》、《哈利波特》等系列，大一點的孩子如《神鬼戰士》、《英雄本色》、《梅崗城故事》、《心靈捕手》、《搶救雷恩大兵》、《大國民》、《辛德勒名單》等。

一位印地安戰士因內心善惡交戰而飽受折磨，他跟酋長請問：「我心中有兩隻狗常在打架，黑色那隻得勝時，我就有壞行為，咆哮、偷竊、傷人。白狗得勝時，我有好行為，隨和、忠誠、與人為善，請問這兩隻狗最後誰會控制我？」酋長回答：「你餵養哪隻，就哪隻獲勝。」

父母不僅應該是孩子的榜樣，更是孩子的模子，孩子複製我們的所有。如果模印出來的東西不夠好，需要修正這個模子，不是孩子；父母改變，孩子才會改變。你往孩子的存褶裡存入什麼價值與原則，你餵養什麼，將來就提領什麼。

(中時電子報)