櫻桃小丸子給日本最好的禮物：祖孫情誼

2018年09月01日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

8月27日一早醒來，手機傳來多則新聞速報，講的卻都是同一件事情：日本人氣漫畫《櫻桃小丸子》作者櫻桃子因乳癌病逝，享年53歲。

在旁邊吃著吐司、準備上班的日本老公看到消息，嘆了一口氣說：「好落寞呦，小時候常看《櫻桃小丸子》，許多細節都記不得了，但怎麼樣也忘不了小丸子那個平凡又溫馨的家庭」。

在日本，《櫻桃小丸子》的粉絲從8歲到80歲都有，主要原因除了內容平易近人之外，還有三代同堂的主軸情節，不論任何年齡、性別，都能夠找到接近自己的角色。

跟其他漫畫最大不同處在於，《櫻桃小丸子》給予銀髮族比較重的「戲份」。以主角小丸子的爺爺友藏為例，雖然他體力不佳、記憶衰退，卻擁有過人的想像力與活力；非常疼愛孫女，就連小丸子做錯事，他也自願出來頂罪。

「只要看到電視上出現爺爺友藏，我就會想到外公。」先生說，外公過世已久，塵封在心裡的祖孫情多次因《櫻桃小丸子》再次甦醒，「很多人應該也跟我一樣吧，看的是《櫻桃小丸子》，心裡想的卻是自己，以及自己的親人。」

當然，漫畫情節不完全反映現實生活，櫻桃子曾坦承，《櫻桃小丸子》是以自己的童年為藍圖進行創作，但爸爸不是上班族而是菜販、爺爺不僅會偷錢還很自私。不過，正因現實與理想不符，所以才需要藉由漫畫來填補心中的遺憾，甚至拋磚引玉，讓大家思考親情的重要，不是嗎？

就在櫻桃子死訊發布後，短短2天官方部落格湧入近450則留言，許多內容都是親情分享(也有友情、手足之情)，而且還是長篇、鉅細靡遺的回顧。

「3年前過世的祖父每週必看《櫻桃小丸子》。那時祖父已經不太能走動，只能在家接受居家照護，唯一的樂趣就是看電視。他很喜歡小丸子跟爺爺友藏之間的祖孫情誼，似乎把自己投射在爺爺友藏這個角色上…」

「我老家還收藏好多櫻桃子的漫畫、書本。我跟我爸，我們父女倆都很喜歡，爸爸每週都會把小丸子錄下來，家裡還保有好多早期的錄影帶…」

要讓保守、害羞的日本人打開電腦，上網寫下自己的親情故事，真的很不容易，但《櫻桃小丸子》做到了。隨著電視卡通的續播，櫻桃子留給我們的這份美好禮物也將繼續傳下去。

(中時電子報)