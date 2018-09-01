楊偉中曾任國民黨發言人 李來希批：馬英九瞎了眼

楊偉中曾擔任國民黨發言人，民進黨執政後，出任行政院不當黨產處理委員會委員。（圖／本報系資料照片，張鎧乙攝）

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中時電子報
/綜合報導

國民黨前發言人、不當黨產委員會委員楊偉中，與妻女出國旅遊不幸溺斃於庫克群島，享年47歲。由於，楊偉中從國民黨發言人角色轉變成痛批國民黨的名嘴，更出任不當黨產處理委員會委員，專門抄查國民黨黨產。因此，藍綠政治人物對其評價有天壤之別。楊偉中為何得以擔任國民黨發言人？全國公務人員協會理事長李來希表示：「馬英九果真是瞎了眼！」

李來希在臉書回憶與楊偉中認識經過，指「楊君早期常走街頭，勞動部前身勞委會期間，經常參與群眾運動，因爲職務關係與他認識但無深交」，對於楊偉中「原本左翼思維的街頭悍將，搖身一變，成為右翼政黨的發言人。」李來希早有預見楊偉中任國民黨發言人的危險處，「曾與陳菊愛將談起，國民黨所用非人，馬英九識人不明，想想右翼政黨請左翼人士擔任發言人，不出事也難」。

李來希指出，楊偉中可議的是「轉身反手參與對老東家的挖根刨墳工作」。他再談及楊偉中的太太陳以真在2014年代表國民黨參加嘉義市市長選舉，最後陳以真敗給民進黨提名的涂醒哲。當時，李來希陪同前勞委會主委王如玄南下嘉義為陳以真輔選，他表示：「再次見識到此君的投機作為」，大嘆「馬英九果真是瞎了眼！」

楊偉中救女導致社會輿論一片同情聲，李來希此時臉書貼文批評楊偉中，就是在「冒天下之大不韙」，網友留言：「終於開第一砲」、「很敢講！」、「 最持平的蓋棺論述」。

(中時電子報)

文章來源：李來希fb

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