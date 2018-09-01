檢察官說法》毛小孩亂咬人 小心讓飼主惹禍上身

2018年09月01日 00:02 中時電子報 呂承哲 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

生活在步調快速而緊張的現代社會裡，人們為了減輕緊張的生活壓力，喜愛豢養一些可愛的動物作為寵物，相伴以紓解身心壓力。這些寵物中，又以有人類最忠實朋友之稱的狗高居首位。狗對飼主的溫馴和忠誠是博得人們喜愛的原因。不過，狗畢竟仍屬獸類，有其潛在的獸性存在，一旦獸性發作，縱然是與牠們日夜相處的主人，也難加以控制。

倘若個人飼養的狗損害到他人權益時，飼主可是要負責的。以下分享若狗咬傷人時，主人可能須負擔的法律責任，有刑事跟民事責任。

刑事責任上，依刑法第277條規定：「傷害人之身體或健康者，處三年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。」而依刑法第284條之規定：「因過失傷害人者，處六月以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，致重傷者，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。」

狗咬傷人，飼主可能面臨的刑事責任包含傷害罪、過失傷害罪、過失重傷罪。傷害罪是故意犯，而過失傷害及過失重傷罪兩罪為過失犯。也就是說，當我們知道狗咬人會受傷而有意使狗去咬人，並造成他人受傷，此時主人須負擔傷害罪之刑責，例如命令狗去咬仇人。但如果主人並非出於故意，而是有預見狗可能會咬人，但卻沒有做必要的防範措施，導致狗失控而咬傷人，主人則須負擔過失傷害之刑責；如果造成他人重傷，則要負過失致重傷之刑責，例如外出遛狗卻未繫狗鍊，導致小狗亂咬路人。

而民事責任上，依民法第184條第1項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」又民法第190條第1項規定：「動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。」因此狗咬人時，要負賠償責任之人為該動物的占有人，也就是實際上對於狗有管理能力的人，並不限於所有權人。例如：小明借鄰居的狗出門遛遛，卻在遛狗時不慎讓狗咬傷人，此時實際上對於狗有管理能力的人是小明（直接占有人），因此應由小明負損害賠償責任。

不過，民法第190條第1項但書也有設計免責要件，如果狗的占有人能證明依動物的種類及性質，已經做好相當注意，或縱使占有人已經盡了相當注意而仍然會發生損害時，此時狗的占有人就可以主張不負損害賠償責任。

此外，民法第190條第2項規定：「動物係由第三人或他動物之挑動，致加損害於他人者，其占有人對於該第三人或該他動物之占有人，有求償權。」舉例而言，小美帶著未拴狗鍊的黃金獵犬去公園散步，結果路邊遇到同樣帶著博美狗散步的大雄，豈知博美狗看到黃金獵犬便一陣狂吠，導致黃金獵犬獸性大發，攻擊無辜的路人，此時小美雖然需要為自己的黃金獵犬咬傷人的行為負責，但小美在賠償受害人之後，可以轉向博美狗的占有人大雄求償。

由此我們不難得知，倘若自己的寵物去挑動他人的寵物，而導致他人的寵物損及第三人之權益時，自己也難辭其咎。因此，未來自家的寵物在外與他人的寵物一起嬉戲，勢必也要多加看管注意。

(中時電子報)