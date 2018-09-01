年底選舉 屏東登記1611人 選出5種職務853人

2018年09月01日 00:18 中時 潘建志

年底地方選舉登記結束，屏東縣選委會統計結果，縣長應選1名，3人登記；縣議員應選55名，103人登記；鄉鎮市長應選33名，90人登記；鄉鎮市民代表應選334名，532人登記；村里長應選463名，883人登記；合計總登記人數1611人。

縣長方面，現任縣長民進黨籍潘孟安尋求連任，國民黨提名前立委蘇清泉應戰，另還有無黨籍李鎔任登記。縣議員方面，第1選區應選12名、婦女保障名額3名，共21人登記，國民黨6人、民進黨6人、女性5人；第2選區應選8名、婦保2名，共13人登記，國民黨3人、民進黨5人、女性5人。

第3選區應選10名、婦保2名，共17人登記，國民黨4人、民進黨8人、台聯1人、女性3人；第4選區應選8名、婦保2名，共10人登記，國民黨2人、民進黨4人、婦女4人；第5選區應選4名，共6人登記，國民黨1人、民進黨3人、統促黨1人；第6選區應選3名，共6人登記，國民黨2人、民進黨3人。

第7至第16選區應選均為1名，登記人數分別為第7選區2人、第8選區4人、第9選區2人、第10選區2人、第11選區2人、第12選區1人、第13選區2人、第14選區6人、第15選區5人、第16選區4人。

33鄉鎮市長登記，屏東市2人、潮州鎮3人、東港鎮2人、恆春鎮5人、萬丹鄉2人、長治鄉4人、麟洛鄉2人、九如鄉2人、里港鄉2人、鹽埔鄉2人、高樹鄉4人、萬巒鄉2人、內埔鄉1人、竹田鄉2人、新埤鄉3人、枋寮鄉3人。

新園鄉3人、崁頂鄉3人、林邊鄉2人、南州鄉3人、佳冬鄉2人、琉球鄉2人、車城鄉4人、滿州鄉3人、枋山鄉4人、三地門鄉3人、霧台鄉2人、瑪家鄉2人、泰武鄉1人、來義鄉2人、春日鄉2人、獅子鄉8人、牡丹鄉3人。

(中時 )