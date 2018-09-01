大直「ATT 4 Recharge」吃喝玩樂一次到位 全新金雞母10月開幕

2018年09月01日 03:34 中時 石欣蒨

大直的「ATT 4 Recharge」將破格性的把美食街移至2樓，打造美食露台區，消費者可透過大玻璃觀看街外美景。（ATT 4 Recharge提供）

大直「ATT 4 Recharge」將首打造集團品牌選物店「PIT-IN」，近45坪的空間、提供逾千項台灣首發的日式小物雜貨等商品。（ATT 4 Recharge提供）

台北大直地區迎來百貨新血，全新「ATT 4 Recharge」將於10月21日正式開幕，結合生活雜貨、兒童親子、主題餐廳3大主題，吸引力集團董事長戴春發說：「此次的規劃就是瞄準『美麗新女人』的客群，為女性帶來『充電』休息的空間。」，館中沒有淡旺季之分，誓打造365天都適合去的商場，更透露預計「ATT 4 Recharge」的年目標將為35億到38億元，而台中店也即將在明年動工，預辦未來再進軍台南，為全台各地帶來更多元化的商場體驗。

斥資13億打造共1萬5000坪的「ATT 4 Recharge」，全館共200店，看準大直商圈未來的發展潛力，將來住宅、交通運輸等將蓬勃發展，加上消費者模式在改變，因此以「玩樂科技」、「互動智能科技」、「戶外休閒」及「時尚美食」4大元素，組成了全新的「ATT 4 Recharge」，希望能夠與職業婦女及家庭主婦更多溝通。

「ATT 4 Recharge」期望能取代天母區，不僅聚集了最多的米其林餐廳如名人坊等，還有設置立體互動LED牆等科技裝置，另外更針對周遭的住宅區、家庭族群帶來逾200坪的首發天和鮮食大型概念超市，提供有機食材、代煮服務及烹飪教室，更打造了全台最大型的室內旋轉木馬、挑高的冰宮滑冰世界及3層樓高的聲光滑梯，戴春發也透露為了親子客群，館中親子相關的店面占比就達30%，更有計劃將頂樓的空中花園打造成露營體驗區，而館中也有智慧定位手環，小朋友戴起不怕走失，讓媽媽能在館中安心又快樂地與小孩共渡歡樂時光。

另外為了滿足現代女性愛買小物雜貨的需求，館中的生活雜貨比重達20%，而且「ATT 4 Recharge」也首創立全新的自家品牌選物店「PIT-IN」，近45坪的空間中，將提供逾千項台灣首發的日式小物雜貨，像美妝、包包配件及文具等，餐飲方面除了有全台唯一的室內環繞火車餐廳以外，還有在1樓結合5家大型餐廳，打造時尚花園餐廳，全館餐飲就占了50%，讓女生平常也能跟閏蜜或家人享受悠閒的用餐時光，相信將成為大直區全新的休閒地標之餘，也會成為集團全新的金雞母。

(中時 )