吳宗憲再談鹿希派失言炸市府：叫統神上來！

吳宗憲昨晚現身兒子直播，要統神踹共。(取自鹿希派臉書、亞洲統神臉書)

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中時電子報
「憲哥兒子事件 」觀眾斗內讓統神笑翻。

吳宗憲19歲兒子鹿希派（吳睿軒）日前在IG失言，揚言炸台北市政府惹爭議，不僅被罰50萬元，老爸憲哥更在記者會上當場教訓兒子，要鹿希派退出演藝圈。只不過他僅短短退出10天演藝圈，又光速復出上黃國倫節目，昨晚還宣布要開免費演唱會，當然也被網友酸爆，對此，吳宗憲稍早也在兒子臉書直播中現身，叫兒子偶像統神上來講。

影片/吳宗憲現身鹿希派直播

吳宗憲昨晚在兒子直播中現身，再提炸市府事件，他語重心長地說：「你犯的錯是比囂張跋扈更嚴重，就叫做愚蠢，那只是網路講幹話嘛！」接著他話鋒一轉，突然提起兒子偶像、知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航，「那叫統神上來嘛，打電話叫他上來。你每天都在online game上講幹話，孩子難免都會學。」一席話讓鹿希派聽完不禁噴笑，也開玩笑回應：「好，我等一下訊息他。」

吳宗憲不諱言兒子蠻屌的地方，是沒跟他開口要50萬，選擇自己一肩扛起，那還要怎辦？談到網友開酸鹿希派「光速」復出演藝圈、說話不算話，他也想問：「那從此鹿希派就消失在人間囉？那你們會不會判得更重？你還要比地檢署還要更重。」

吳宗憲進一步解釋，對於「憲哥」而言，以鹿希派這樣的言行在藝能界，不管是誰，他都覺得不應該留在藝能界裡面，「但我還是他爸爸啊，各位，這點是沒有改變的。」認為兒子既然都勇於認錯又扛起所有責任，那為何大家不再給他機會呢？

(中時電子報)

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