AirAsia 2018 秋季大促銷，單程未稅388元起，9月3日0時開搶

2018年09月01日 03:38 工商 張佩芬

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia2018秋季大促銷將於本周日(9/3)0時登場，提供500萬個優惠票價機會，除了如往常AirAsia BIG會員可享有提早24小時優先預訂的權利，即9月2日0時起便可上AirAsia官網搶票之外，登錄會員購票還可再享新台幣40元的折扣。

羨慕朋友總是出國玩打卡拍美照？熱門宮廷劇《延禧攻略》說得好：「世上沒有湊巧之事，事後清算皆是人為！」若想要花小錢出國爽玩，肯定是要提早規劃好。2019年連假多多，包含請3天可以休8天的228連假、請3天休9天的清明連假、請4天休9天的端午節等等，若不想要到時候羨慕記妒恨，就要把握這周末。

AirAsia秋季大促銷將於9月3日 0時起至9月9日23:59開賣，推出2019年2月18日至2019年11月26日出發的早鳥優惠，AirAsia BIG會員還可提早至9月2日0時開搶。

此次2018秋季大促銷中加入許多新航線的優惠，台北-克拉克單程未稅TWD 388元起，高雄- 馬尼拉也只要單程未稅TWD 888元起，新開航就引起話題的台北-清邁航線單程未稅1,388元起，定番熱賣主打航線台北-吉隆坡、台北-沙巴單程未稅TWD 888元起，台灣人近年熱愛的台北-馬尼拉、宿霧也是單程未稅1,388元起。

此外，由於12月起AirAsia將改飛往墨爾本AAV機場(原飛MEL機場)，因此也藉由此秋季大促銷期間推出優惠票價，單程未稅TWD 3,488元起，來回不到萬元！台北-吉隆坡豪華平躺座位單程未稅也只要TWD 5,388元起。

AirAsia集團首席商務長Siegtraund Teh表示，我們很高興再次提供500萬個優惠票價，讓每個人都可以飛往AirAsia 與 AirAsia X航空網絡中的130多個目的地。當AirAsia BIG會員在airasia.com或透過AirAsia手機APP預訂航班時，還可享受更多優惠，包括即時折抵40元折扣等。

此次AirAsia秋季大促銷除了祭出超優惠票價之外，所有座位都可享用8折優惠，旅行途中想要伸長腳嗎?別忘了加訂「熱選座位」或是「緊急逃生出口座位」，或者加購「超值組合Value Pack」，一次擁有20公斤託運行李、Santan餐點、標準座位選擇。AirAsia的旅遊活動合作夥伴Vidi還提供15％的優惠促銷代碼FREESEATS15，用於在deals.airasia.com上預訂的所有活動。

全航線早鳥優惠，台北-克拉克 單程未稅TWD 388元起，高雄- 馬尼拉、台北-吉隆坡 單程未稅TWD 888元起，台北-沙巴 單程未稅 TWD 1,188元起，台北-馬尼拉、宿霧、清邁 單程未稅1,388元起，高雄-吉隆坡 單程未稅1,388元起。台北-吉隆坡 豪華平躺座位單程未稅TWD 5,388元起。搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合(Value Pack)還可再享約8折優惠。請前往AirAsia官網搶超值優惠票 。

(工商 )