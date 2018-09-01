華航安大略航線祭出三大好禮，11月開鳥取賞楓包機

鳥取松江城賞楓。圖：華航提供

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華航安大略航線會員雙倍哩程。圖：華航提供

華航今年新開的加州安大略航線祭出三大好禮，即日起至2018/9/15期間，於華航官網購買安大略商務艙或豪華經濟艙來回機票，並完成活動登錄，即可獲華夏會員雙倍哩程；購買安大略來回機票的金卡、翡翠卡、晶鑽卡華夏會員，送機上WIFI 24小時；另經濟艙享19,999元起（含稅）優惠票。

華航11月也將開鳥取包機賞楓航線，每5天飛1班，共提供6個航班。鳥取是日本47個縣人口最少的縣， 但擁有頗為壯觀的海岸線；砂丘、 溫泉和火山，是日本秋季最佳的旅遊點之一。

繼台北—洛杉磯航線後，中華航空季洛杉磯航線之後，今年3月25日增闢台北直飛加州安大略機場的服務，由於前往加州的旅客大多從洛杉磯機場入境，透過安大略機場進入美國的旅客相對較少，等待通關時間反而可以縮短，成為加州洛杉磯東側華人區的一條捷徑的選擇，不管是探親訪友、旅遊觀光都非常便利。

華航這一波促銷，加倍華夏會員雙倍哩程，哩程累積更快速，所累積的哩程可升等座艙，讓飛行旅程更舒適，另外還可兌換華航貴賓室，等待登機2小時不無聊。

安大略周邊景點不少，其中距離安大略機場約1小時車程的大熊湖（Big Bear Lake），是加州當地人的度假天堂，夏天可避暑，冬天可滑雪，還可進行登山健行活動。

喜歡逛街血拼的人，一定不能錯過距離洛杉磯市中心僅約50公里的「安大略購物中心(Ontario Mills)」，這是大洛杉磯地區最受歡迎的購物中心之一，共有超過200間商店和8間百貨公司，再加上小吃街、電玩店和電影院，食衣育樂全包，逛一天也是逛不完。

為了迎接越來越多亞洲客湧入，購物中心也增加了許多亞洲人最愛的名牌店，如：Coach、Michael Kors、Swarovski等，另外日本品牌Uniqlo也在這裡設立大型店面。

從安大略機場，前往美國內華達州最大城市、世界知名賭城—拉斯維加斯、全世界第一座迪士尼樂園所在地—加州迪士尼樂園度假區；以及加州第二大城—聖地牙哥等知名景點也非常便利。

(工商 )

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