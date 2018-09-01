高雄》2006年戰局重演？ 前扁辦主任：高雄可能翻盤！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(中時資料照片)

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中時電子報

南部暴雨，蔡政府遭批治水破功，重創形象，曾任陳水扁辦公室主任的陳淞山直指，民進黨執政若再不好，民進黨長期執政縣市高雄有可能翻盤、結構性變天！

陳淞山指出，2006年市長選戰，民進黨候選人以1114票些微差距險勝國民黨，因此國民黨在高雄不是完全沒勝算。此次選戰民調，民進黨原本贏國民黨10%以上，但藍綠差距如今已拉近到約5%至10%。若民進黨長期執政成績再不好，以致民意反撲，政績會受到嚴格檢驗。

陳淞山點出，民進黨秘書長洪耀福指韓國瑜選高雄，是為了布局國民黨主席，會傷害到民進黨參選人，不需要拉高韓國瑜的格局，因韓的目的就是想拚下一屆立委。不過，民進黨參選人陳其邁若與韓國瑜差距持續拉近，就算這次險勝，對民進黨4年後的高市選戰也是傷害，因此陳其邁未來一段時間應會調整選戰節奏。

據中評網報導，國民黨高雄市議員許慧玉則以棒球來形容這場選戰，韓國瑜的打法，已跳脫傳統藍軍打選戰的窠臼，可說是強投對強棒，韓國瑜擅投變化球，反讓站在打擊區的綠營有點迷惘、慌了。像民進黨秘書長洪耀福刻意拋出議題的陰謀，就是想弱化韓國瑜選高雄市長的能量。許慧玉強調，藍軍現在最需要團結，不要被洪耀福一席話搞亂了。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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