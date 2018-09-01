酒駕「零容忍」！ 警嚴格執法死亡人數首跌破百人

2018年09月01日 07:18 中時電子報 林郁平

警方近年以大幅提升見警率，及運用取締戰術大力攔查酒駕，並加強宣導工作，讓酒駕取締件數及肇事死亡人數都已明顯且穩定下降。

警方統計，2014年警方共取締11萬5253件、移送法辦6萬7772件，因酒駕肇事死亡169人，逐年遞減到去年取締10萬3670件、移送6萬1060件，死亡人數87人，更是首度跌破百人大關，今年上半年酒駕肇事死亡45人，都已見到不錯的成效。

警政署表示，會持續要求各縣市警察局專案檢討勤務規劃、分析酒駕事故原因與研提相關策進作為，減少酒駕肇事案件發生。包括每月規劃全國同步取締酒駕勤務至少2次，要求各警察機關視轄區特性及治安狀況，妥適規劃勤務部署，落實「區域聯防」機制。每季及每月將「酒駕肇事死亡人數分析統計表」，分別函發各地方政府首長及警察局局長，建議透過道安會報機制，同防制酒駕肇事案件發生。

此外，結合交通部辦理院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」視導，督考各單位防制酒駕工作執行情形。並建置「警政服務App」軟體，擴大宣導效果，配合交通部政策積極宣導「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等配套措施，以維護民眾安全。

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(中時電子報)