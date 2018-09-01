9／1三大報頭條要聞

2018年09月01日 07:36 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

繼北捷殺人魔鄭捷執行死刑2年3個多月後，法務部昨再次執行家暴殺人犯李宏基的死刑，由高雄高分檢執行科檢察官會同法醫，在高雄第二監獄刑場執行槍決。法務部強調，李宏基殺害妻女，嚴重危害社會治安，沒有教化可能性，為實現社會正義，樹立司法公信力及威信，有依法執行死的必要。

年底九合一選舉登記結束，總計2萬0993人參選，將選出1萬1047位地方公職人員；中選會表示，今年直轄市及縣市長共有93人登記參選，角逐22個席次。國民黨組發會主委李哲華認為，年底成績應可樂觀期待，並定調決戰中台灣；綠營也強調，「新北市是重中之重，決戰中台灣！」

823水災造成災情慘重，但各界至今似無明顯捐款。行政院長賴清德昨出席內政部宗教團體表揚大會表示，宗教團體災難時發揮撫慰人心、踴躍捐獻精神，他籲各宗教團體大力協助嘉義等南部水患受災縣市，助災民度過難關。

823水災過後，逾萬嘉縣沿海受災戶忙著清理家園，多數災民在國軍弟兄進駐及協助下，已清運泡水大型家具家電。東石鄉掌潭村陳姓住戶說，目前只算「大致復原」，距恢復正常生活還早，畢竟身家財產付諸流水，得重新再來。雞農趙耀進在台南鹽水飼養3萬隻蛋雞，一夕全成「泡湯雞」，只盼爭取到補助金。

◎工商時報

美中貿易戰硝煙再起，新興市場匯市危機蔓延，國際多空消息角力，台股又陷入高檔震盪，所幸外資歸隊連五日買超372億元力挺，包括中鋼、中環、台表科等16檔，9月漲相佳、外資本周大力加碼，可望接棒再拉一波攻勢。

美國蘋果公司在台灣時間昨（31）日凌晨正式發出發表會的邀請函，確定美國時間9月12日（台灣時間9月13日凌晨1點）舉辦新款iPhone手機發表會，電信業指出，這回比照往例，台灣將列為蘋果新機第一波上市名單。

外媒昨（31）日引述消息人士指出，美國總統川普有意在下周四（9月6日）宣布，即時對自中國進口總值2千億美元、6,031項商品徵收關稅。一旦美國出手，將是有史以來力道最大的貿易措施，也代表美中貿易衝突惡化，擾動全球市場。

15家金控今年上半年財報出爐，獲利大躍進，國泰金控拔得頭籌，上半年稅後獲利達360.14億元，富邦金控、中信金控位居二、三名，獲利分別為312.07億元、219.04億元，整體金控獲利達1,903.5億元。

◎旺報

編者按：大陸第一家破產的共享單車「小鳴」，敲響了大陸共享經濟的警鐘。累計註冊用戶400多萬、收取押金超過8億元（人民幣，下同），上線一年完成兩輪融資。然而不過兩年時間，風風火火的小鳴單車便宣布破產。近日，有資源回收公司同意對小鳴單車按每輛12元進行回收。

大陸一度火爆的共享經濟，除了中外皆有的共享房子、共享車外，目前還能商業化營運，其他像最廣為人知的共享單車，獨樹一格的籃球、雨傘、輪轂，甚至面紙、護士等，各種項目野蠻生長、令人眼花撩亂，風口過後，共享經濟從絢爛、氾濫到歸於平淡，到如今的哀鴻遍野。

曾經被資本瘋狂追逐的風口──共享單車，如今成為「過剩單車」，風停的日子可不好過，然而更不好過的還有自行車生產企業。一年之前，天津市王慶坨鎮，還一度被稱為「中國共用單車生產的第一鎮」。在熱潮過後，曾經紅火的自行車生產企業陷入了倒閉潮。

近年全球共享經濟興起，猶以應用於自行車領域受廣泛關注，不過在目前兩岸共享單車亂象橫生、多數面臨營運考驗之際，2012年在台灣上路，同樣提供單車租借服務的公共自行車YouBike卻能成功翻身，並吸引各國來取經，捷安特YouBike（微笑單車）發言人劉麗珠認為，YouBike能和城市和平共存，最關鍵的一點就是因為有「自律神經」。

(中時電子報)