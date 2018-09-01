彰化》民進黨「百工百業挺改革」造勢今登場 賴揆首度加入黨內輔選

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年底選舉逼近，民進黨第二波個縣市造勢活動今登場，這波造勢則是以「百工百業挺改革」為主題，行政院長賴清德將首度加入輔選行列，與蔡英文總統同台。

民進黨第二波造勢，9月起跑，今天上午第一場是彰化縣，特別安排草湖國中 老師鄭昭信、現役軍人、軍校教師余琬瑜代表致詞，不僅行政院長賴清德致詞，身兼黨主席的蔡英文總統將與尋求連任的魏明谷大進場。

依照民進黨年底選舉節奏，民進黨秘書長洪耀福日前指出，7月授旗是以黨主席為主，因為公職選得太多，把大家聚在一授旗，旗子會插在競選總部，黨主席閱兵一次，被提名的候選人領到令其，全力衝刺。

9月份登場的第二波造勢活動是由每縣市的「百工百業挺改革」，黨內人士指出，這是讓支持民進黨執政兩年多改革的各行各業力量站出來，讓正面力量出來全力衝刺。

這次「百工百業挺改革」，除了身兼黨主席的蔡英文總統，是賴清德首度以閣揆身份，加入黨內輔選行列，並與各縣市的各社團代表或重要負責人同台。

今天「百工百業挺改革」的第一站是民進黨選情吃緊彰化縣，其次是9月2日苗栗縣，9月3日第三站則選擇台北市，依序為嘉義市、嘉義縣、雲林縣、新竹縣、新竹市、台東縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、南投縣，最後一站是一級戰區新北市。

(中時 )

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