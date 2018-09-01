雲林》雲林縣議員選舉登記 75人搶攻43席

2018年09月01日 08:14 中時 周麗蘭

雲林縣下屆縣議員選舉應選43席，共有75人登記參選，其中32人尋求連任，43名新人。75名參選人分別是斗六區17人（應選10席）、斗南區10人（應選6席）、虎尾區17人（應選8席）、西螺區11人（應選6席）、台西區11人（應選7席）、北港區9人（應選6席）。

雲林縣議員選舉各選區登記情形如下，第一選區斗六、林內、莿桐登記者有：鄭自勤（無）、李建昇（民，現任）、賴淑娞（國，現任）、江宗保（民）、李政達（民）、江文登（民，現任）、蘇于珊（國）、陳亮良（國）、廖郁賢（時代力量）、周秀月（民，現任）、鍾明馨（無，現任）、李建志（無，現任）、陳俊傑（無，現任）、王又民（無，現任）、林岳璋（無，現任）、林武文（無）、邱世文（無），共17人登記參選，應選10席。

第二選區（斗南、大埤、古坑）登記者有：陳樹吉（無，現任）、王秋足（國，現任）、張庭綺（民）、鐘泰荃（民）、黃高明（無）、黃忠興（無）、顏忠義（無）、賴明源（無，現任）、陳毅弘（民）、蔡東富（無，現任），共10人參選，應選6席。

第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）登記者有：陳乙辰（無）、許維修（無）、沈宗隆（國，現任）、林文彬（民）、黃美瑤（無）、陳瑞雄（國，現任）、蔡秋敏（民，現任）、沈義隆（無）、陳俊龍（無，現任）、陳茂源（無，現任）、王鈺齊（台灣團結聯盟）、顏旭懋（民，現任）、黃凱（無）、蔣尹瑄（無）、林富源（無）、蔡明水（民）、郭武男（國），共17人參選，應選8席。

第四選區（西螺、二崙、崙背）登記者有：廖秋萍（民，現任）、王鐵道（無，現任）、梁銘忠（無，現任）、詹捷凱（無）、廖偉晴（國）、廖文彬（無）、李明哲（國，現任）、廖錦珠（民，現任）、鍾政翰（時力）、游淑雲（無）、廖萬（民），共11人參選，應選6席。

第五選區（臺西、麥寮、四湖、東勢）登記者有：蘇俊豪（民，現任）、許留賓（無）、丁慶錡（皇君人民政黨）、黃淑鈴（民，現任）、許志豪（民，現任）、林深（無，現任）、蔡昌孟（無）、林建鴻（國，現任）、陳文益（無）、丁春樹（無）、吳蕙蘭（無），共11人參選，應選7席。

第六選區（北港、水林、口湖）登記者有：蔡岳儒（民，現任）、蕭慧敏（無）、黃美蘭（無）、翁水上（無，現任）、黃文祥（無，現任）、林昀蔚（民）、蕭惠娟（無）、蔡孟真（無，現任）、王新堯（無），共9人參選，應選6席。

(中時 )