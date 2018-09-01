台胞居住證開放申請 竟不到2分鐘就辦好！

2018年09月01日 08:44 旺報 陳君碩

辦理台胞居住證的台灣人正在被採集人像。(取自海博TV)

受理辦理居住證的公安機關，牆上掛有港澳台胞居住證辦理指南。(取自海博TV)

9月1日是大陸開放申請港澳台胞居住證的首日，受理機關全都正常上班，幾位首批辦理居住證的台灣人，表示十分榮幸和高興，他們說，辦理流程非常簡便，不到兩分鐘就辦完，受理機關也製作大型辦理指南的看板，和便利提醒紙條，讓台胞可以順利辦理。

福建網路廣播電視台的「海博TV」，今天特別兵分多路，在北京、廈門、福州、平潭等多地直播辦理居住證的情況，一位在福建生活18年的台胞說，他盼望這個居住證已經盼了18年，他見證了從過去的一年多簽、兩年多簽、三年多簽，到免簽及卡式台胞證，再到現在的居住證。

一位剛辦理完的台胞受訪表示，「非常快，只要有證件，和公司的在職證明，連表格都不用填，非常非常快」，前後大概不到兩分鐘就搞定。

廈門台商協會會長吳家瑩也是首批辦理人之一，他表示，有了居住證後，以前搭高鐵沒有十八碼不能取票的問題解決，在經商投資方面更方便，他說他一直很關注國台辦頒布的各項惠台政策，這次也很感謝市委市政府積極宣導政策，讓台胞知道生活、理財方面的方便性在哪。

剛辦完居住證的廈門台青范姜鋒受訪表示，屆時拿到居住證，最想做事就是到銀行辦張信用卡，在創業過程中去解決資金、信用各方面的問題，此外也會趕快在出差的時候用用看住宿是否便利，盡快去體驗看看。

受理公安機關特別在牆上掛上辦理指南，也有可撕式的便條，提醒台胞辦理注意事項。

(旺報 )