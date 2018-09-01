政府甘賺新南向人頭費 飯店老總怨：嚴審有錢陸客入台

2018年09月01日 09:05 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣觀光倒數進入倒L型消費模式，又有兩岸政治關係的變動，這2年飯店業多在艱困中求生存，桃園飯店業者感受尤深。桃園尊爵大飯店執行董事總經理洪樸鈞說，中產階級是飯店消費主力，當他們往底層挪移而日漸消失，飯店業就會面臨經營上的挑戰。他指出，兩岸政治因素是觀光業的關鍵，政府卻讓觀光業該賺的沒賺到，嚴審陸客入台來台，而想盡辦法去賺比較窮國家旅客的錢。

中評社報導，洪樸鈞服務飯店業將近20年，尊爵飯店是桃園五星級飯店，原本專接大陸高訪團，除了提供住宿餐飲，也包括會議室使用。現在高規團沒了，連宗教交流團也收不到，原因是入台審核趨嚴，原本預定房間經常突然說「不來了」，房間取消變多，飯店管理應變能力要更快。

洪樸鈞分析，過去消費型態是M型社會，「最有錢」與「最沒有錢」，事實上，台灣很早就進入「L型」社會，也就是L的最左邊的直線，最頂端是郭台銘等富豪，中間是中產階級，然後少數一些人是往右邊，成一橫直線。現在台灣社會再演化，幾乎已變成「倒L型」，向來是消費主力的中產階級也往右邊橫直線走。

他說，自家飯店不是靠量取勝，爭取是L的最左邊的直線，當然不可能全是消費金字塔頂端，也要靠退休軍公教消費群的旅遊餐飲支撐，年金改革實施會有影響，消費次數減少，一旦L直線愈來愈短，右邊橫線愈來愈長，會有經營挑戰。

洪樸鈞說，陸客來台會帶動台灣經濟，台獨言論若太過高漲，大陸實施制裁，苦的還是台灣。「應該得（賺）到卻沒有得（賺）到」，會影響台灣GDP表現，預估10月陸客來台會更少，因為接近台灣選舉，當然政府鼓勵新南向，問題是大陸消費能力高，為何有錢的人不去賺？反倒想盡辦法去賺比較窮的國家旅客的錢，又不是要賺「人頭費」。

(中時電子報)