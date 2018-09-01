創先例！買一送一累翻 麥當勞今只營業半天

2018年09月01日 08:55 工商 姚舜

麥當勞昨天推出「大麥克買一送一」，民眾瘋狂排隊，商品賣翻，員工也累翻，所以決定多數門市今天只營業至上午10點半。（圖／麥當勞提供)

民眾注意了！台灣麥當勞全台門市除部分學校和醫院外，其他門市只營業到早上10時30分，下午打烊、放假，創麥當勞入台迄今先例。

麥當勞提醒，今（9/1）上午10:30後大部份餐廳暫停營業；惟百貨、賣場、學校、交通轉運站相關類型的餐廳，將視情形營業，敬請顧客知悉，以免撲空。明(9/2)早餐時段自6:00起，麥當勞各餐廳將陸續恢復營業，所提供之餐點選擇，將以各餐廳實際供應為準。

麥當勞高層表示，由於慶祝羽球天后在亞運奪金而在昨（31）日推出的「大麥克買一送一」瘋狂熱賣，除員工累壞，許多食材原物料亦出現缺貨，為此，麥當勞決定今天只營業上午時段，讓員工好好休息，並且讓門市充分補給備貨。麥當勞並對於造成顧客不便，致上最誠摯的歉意。

麥當勞稍晚將公告各門市今天營運時間，請消費者以公告為準。

為了慶祝羽球天后戴資穎亞運奪金，麥當勞昨（31）日推出「單點大麥克買一送一」活動，一大早就吸引民眾瘋狂排隊搶購，才過午餐時段，不少門市即已完售。麥當勞立即啟動備案，餐廳若賣完「1號主餐大麥克」，可彈性開放消費者選擇該菜單上2到19號的其他主餐，並同樣享有單點買一送一的優惠，不讓熱血上門的消費者失望，也讓餐廳買氣繼續發燒。

麥當勞的應變措施，幾乎等同「不惜血本開流水席大方送」，昨天近傍晚時，不少門市回報除大麥克以外的其他主餐也陸續缺貨，對此，麥當勞緊急在官網站及各餐廳門口張貼公告，感謝消費者對戴資穎及活動的支持，並表示買一送一的各項餐點，以各餐廳可實際供應為準。麥當勞以支持國手並請戴資穎代言啟動的一連串活動，不僅成功喚起國人「熱血激情」，也寫下餐飲行銷史上成功案例。

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