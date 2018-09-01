創先例！買一送一累翻 麥當勞今只營業半天

麥當勞在經歷昨天一整天的大麥克之亂後，今天破天荒宣布營業半天 (圖／本報資料照)

友善列印
工商
麥當勞昨天推出「大麥克買一送一」，民眾瘋狂排隊，商品賣翻，員工也累翻，所以決定多數門市今天只營業至上午10點半。（圖／麥當勞提供)

民眾注意了！台灣麥當勞全台門市除部分學校和醫院外，其他門市只營業到早上10時30分，下午打烊、放假，創麥當勞入台迄今先例。

麥當勞提醒，今（9/1）上午10:30後大部份餐廳暫停營業；惟百貨、賣場、學校、交通轉運站相關類型的餐廳，將視情形營業，敬請顧客知悉，以免撲空。明(9/2)早餐時段自6:00起，麥當勞各餐廳將陸續恢復營業，所提供之餐點選擇，將以各餐廳實際供應為準。

麥當勞高層表示，由於慶祝羽球天后在亞運奪金而在昨（31）日推出的「大麥克買一送一」瘋狂熱賣，除員工累壞，許多食材原物料亦出現缺貨，為此，麥當勞決定今天只營業上午時段，讓員工好好休息，並且讓門市充分補給備貨。麥當勞並對於造成顧客不便，致上最誠摯的歉意。

麥當勞稍晚將公告各門市今天營運時間，請消費者以公告為準。

為了慶祝羽球天后戴資穎亞運奪金，麥當勞昨（31）日推出「單點大麥克買一送一」活動，一大早就吸引民眾瘋狂排隊搶購，才過午餐時段，不少門市即已完售。麥當勞立即啟動備案，餐廳若賣完「1號主餐大麥克」，可彈性開放消費者選擇該菜單上2到19號的其他主餐，並同樣享有單點買一送一的優惠，不讓熱血上門的消費者失望，也讓餐廳買氣繼續發燒。

麥當勞的應變措施，幾乎等同「不惜血本開流水席大方送」，昨天近傍晚時，不少門市回報除大麥克以外的其他主餐也陸續缺貨，對此，麥當勞緊急在官網站及各餐廳門口張貼公告，感謝消費者對戴資穎及活動的支持，並表示買一送一的各項餐點，以各餐廳可實際供應為準。麥當勞以支持國手並請戴資穎代言啟動的一連串活動，不僅成功喚起國人「熱血激情」，也寫下餐飲行銷史上成功案例。

(工商 )

大麥克之亂有多可怕？員工雙手照曝光...網友看呆了
9／1三大報頭條要聞 大麥克之亂有多可怕？員工雙手照…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。