已通知北京避免誤會 菲：軍艦南海擱淺與陸無關

2018年09月01日 09:17 中時電子報 李靖棠

據美國福斯新聞（Fox News）報導，昨日一度造成誤會、菲律賓海軍（Philippines Navy）一艘美規巡防艦「皮拉爾號」（BRP Gregorio del Pilar）於南海半月暗沙附近擱淺，經菲國官員轉述、已透過駐北京大使館向中國大陸官方知會此一事故。菲國總統府發言人羅格（Harry Roque）隨後於記者會表示，此次軍艦擱淺事故與大陸無關，極力避免造成中菲雙方、再為南海引發矛盾或衝突。

The BRP Gregorio Del Pilar (FF-15) Frigate

不過，由於該海域屬於爭議區域，大陸於第一時間也不敢大意，立即調派鄰近的海警船隻前往現場，外交部發言人華春瑩更表示，專業海上搜救船「南海救115」也在附近海域，已與菲方協議、如有需要將可即時調動協助。但稍早菲國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）似乎回絕了北京方面的提議，表示他們可自行處理船隻事故與善後，且艦上百餘名官兵均已平安獲救。

菲律賓海軍旗艦之一的「皮拉爾號」，昨日傳出在南海擱淺。（圖/BRP Gregorio del Pilar臉書專頁）

前身是美國海岸巡防隊（United States Coast Guard）船艦、1965年投入服役，於2011年在美除役後被送往菲律賓，變成菲國海軍旗艦之一，以美菲戰爭時代英雄人物命名、將巡防艦更名為「皮拉爾號」。該艦屬於漢彌爾頓級遠洋巡邏艦，排水量約為3,250噸、最高時速為29節、最大巡航距離則有25,900公里。可搭載一架AW109多用途直升機（AgustaWestland AW109），武器則裝載6架白朗寧M2重機槍（M2 Machine Gun）等。

此次擱淺的半月暗沙、屬於南沙群島東南部的一個無人環礁，與菲律賓巴拉望島對望。1947年中華民國內政部方域司公佈名稱為「半月暗沙」，1983年大陸中國地名委員會的標準名稱為「半月礁」。多年來，菲律賓一直對該地宣稱擁有主權。

(中時電子報)