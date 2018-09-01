被罵懂什麼好委屈 吳音寧反擊：北市府改建版本是舊的

2017年6月20日北農董事會會後吳音寧接受媒體訪問。(資料照/陳怡誠攝)

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中時電子報

台北市長柯文哲日前在議會被民進黨議員簡舒培質詢時動怒，針對第一果菜批發市場改建案批北農總經理吳音寧「她懂什麼」。被罵「懂什麼」的吳音寧感到很委屈，除透過北農發出新聞稿，也反擊市場處送的這個版本是舊的，是「106年11月」核定的。網友傻眼，原來去年11月的版本很舊。

民進黨議員簡舒培在市政總質詢時指出，北農總經理吳音寧今年3月針對第一果菜批發市場改建提出新版規畫案，較市府方案節省11億，但該提案遭市府以「未和公會溝通」為由駁回；加上該提案之後，吳音寧頻遭市府官員批評，她合理懷疑吳音寧是否因「擋人財路」才遭打壓？

柯文哲對此相當不悅，認為簡舒培在指控市府官員貪汙，還說此案經過局處、公會討論多年，沒理由輸給一個總經理，那一定是她的提案不好用，「她懂什麼？」

被罵「懂什麼」吳音寧感到很委屈，除了透過北農發新聞稿反擊，也接受媒體訪問，據《三立新聞》報導，吳音寧認為她提的版本比北市府便宜11億元，且市場處送的版本是舊的，已經是舊的需求，是106年11月核定的，現在已經討論很多進展跟細節。她再次強調，「市場處怎麼還會送一個106年11月舊的版本呢？」

八卦版網友諷刺吳音寧「科技日新月異，去年11月的版本，今年已經不能用了!」其他人也留言「草包 不是新的版本就是好耶 懂嗎」、「所以你的新版本要不要進議會討論一下」、「他一定有一種老娘就是真理的感覺」、「106年11月核定，你提出是107年3月，很舊??」、「就不是北農一間在用，不多用途是要別人死」、「沒停車地方的版本 科技進步到飛行車了」、「她真的以為這個是只有北農要用嗎?」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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