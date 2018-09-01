台北》超驚人民調出爐 姚文智支持度竟暴衝近3倍？

民進黨台北市長參選人姚文智。（圖／本報資料照，范揚光攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底北市長選舉，近日完成登記參選後進入深水區，據最新民調顯示，現任台北市長柯文哲支持度33.43％，國民黨參選人丁守中24.71％、民進黨參選人姚文智14.9％。對於姚文智民調，支持度從5.3%暴衝到14.9%，批踢踢網友說，「果然柯P選情告急」。

據《ETtoday新聞雲》7月30日所公佈民調結果顯示，對「台北市長選情追蹤調查」，有42.4%支持柯文哲，30.9%支持丁守中，僅5.4%支持姚文智，另有5.3%表示都不支持，13.0%則未表態，就民調來看，三大陣營中姚文智民調位居第三。

然而，據《自由時報》8月31日所公布的最新民調，結果顯示，現任台北市長柯文哲支持度33.43％，國民黨參選人丁守中24.71％、民進黨參選人姚文智14.9％、無黨籍參選人李錫錕的2.35％。未表態部分則高達24.61％，姚文智民調仍穩居第三。

對於姚文智民調，支持度從5.3%暴衝到14.9%，網友說，「果然柯P選情告急，棄姚保丁後根本必輸無疑啊」、「姚的民調被灌水灌太大，開票出來不可能有這%數啦」、「這個我不相信，丁太低，姚太高」、「姚絕對更低，被調整上來」、「自由的民調連姚都還不到15%，就知道姚非常非常慘」、「柯文哲支持者人數只有姚文智X2」、「姚姚還需要玩嗎？」，更有網友諷刺說，「好啦，未表態的都是挺姚的，姚姚當選台北市長」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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