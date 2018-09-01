陸父母把女兒養成小公主 「粉紅色經濟」崛起

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旺報

大陸父母生得少，加上經濟發展後消費主義興起，很寵小孩。西班牙媒體稱，不少有女兒的父母都熱衷於按「公主」模式培養自己的女兒，促進了「粉色經濟」的繁榮，但這背後也有著傳統性別角色的想法影響。

西班牙埃菲社8月30日報導，在上海第三家Twinkle親子餐廳即將開門迎客，這裡有兒童遊樂場，也有為父母準備的餐廳，甚至還包括一個專供女孩使用的SPA區域。一名32歲的母親受訪時表示，「我認為這對女孩不會有不良影響，這像個遊戲，孩子扮演父母的角色。」她身旁的女兒臉上貼滿了小黃瓜片，美甲師正在給小女孩做指甲。

報導稱，小女生身著粉色長袍、頭戴粉色頭巾，坐在同色系的坐椅上修指甲、修腳、按摩，還可以享用新鮮果汁，這樣的服務一次約150元至280元人民幣，但媽媽們樂意為此掏腰包，有媽媽們的支持，這項新興行業正在蓬勃發展。

上海紐約大學一位心理學教授表示，雖然中國經濟飛速發展，但一些家長仍在堅持一種固有的性別觀念，認為養女兒就要讓她們變得漂亮乖巧，兒子該充滿陽剛氣。這些父母在養育女兒時，會滿足她們的所有需求，置身奢華的生活環境；向兒子傳達的理念，則是「未來必須努力工作，爭取得到自己想要的一切，還要具備強大的適應能力。」

報導引述專家觀點表示，造成這種情況，一個原因可能是，這些家長希望自己的女兒能夠招來乘龍快婿。

不過報導也稱，雖然在Twinkle親子餐廳享受SPA服務的多數是女孩，但店家表示，不會拒絕為男孩提供服務，並否認「粉色世界」是專門面向那些想成為公主的女孩。

(旺報 )

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