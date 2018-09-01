泰國蒂芬妮小姐新出爐！21歲變性美女大學生奪后冠

2018年泰國蒂芬妮小姐大賽結果出爐，由21歲大學生Esmond（圖中央）奪冠、亞軍則是藝術系學生Book Theerachaya（圖右）與季軍則由模特Khim Worawalun（圖左）獲得。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

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中時電子報

擁有獨特變性人文化的泰國，每年都會舉辦專屬於變性人的選美大賽，又稱為「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe），於昨晚在芭達雅（Pattaya）選出新一屆的選美皇后，雖然今年不如去年般、有「泰版Angelababy」Yoshi Rinrada拉抬人氣，但依然在眾多美豔佳麗中選出翹楚，由21歲的大學生Esmond奪下后冠，將代表泰國出賽國際皇后大賽（Miss International Queen）。

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Miss Tiffany's Universe 2018 | ชุดว่ายน้ำ Swimsuit Competition

現年21歲的Esmond，仍是一名就讀於曼谷川登喜皇家大学（Suan Dusit University）的學生，擁有174公分、姣好外貌與身材的她，此番奪下蒂芬妮小姐后冠後，將能獲得主辦單位頒發20萬泰銖（約18.7萬台幣）獎金、一輛本田（Honda）的汽車等，若能一舉在明年大賽中擠入前三，也可隨著前輩們的腳步，成為泰國國內著名的網紅人物。

從1998年開始，為了提升泰國境內變性人族群的社會接受度和地位，專門舉辦選美大賽，只要是泰國國民、年紀介於18至25歲之間的變性人皆可報名參加。每年參賽佳麗超過百人，背景職業分佈非常廣泛，入選者不乏大學學生、醫師、藥師、工程師等專門從業人員，當然亦有不少演藝人員與模特，一旦獲勝，多半皆能因此走紅或有更好的前途。

知名的蒂芬妮小姐大賽，先後捧紅了兩名「冠軍」明星：2004年冠軍的Poy、以及去年的后冠得主Yoshi Rinrada，本已經是媒體關注焦點的她，又在今年的國際皇后大賽拿到亞軍，也讓「泰版Angelababy」名氣扶搖直上，人氣愈來愈旺。

(中時電子報)

文章來源：2018年のタイで最も美しいニューハーフは21歳の大学生に決定

文章來源：Miss Tiffany's Universe 2018

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