秋節文旦怎麼挑？秘訣在重量級「不倒翁」

2018年09月01日 10:11 中時 李其樺

文旦果肉粒粒晶瑩剔透，富含膳食纖維及維他命C，是天然健康果品。（台南農改場提供）

文旦果肉粒粒晶瑩剔透，富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素，且具有酸、甘、甜的獨特風味及口感，是國人中秋節不可或缺的應景水果，台南農業改良場表示，民眾可從顏色、外型和重量從中選購鮮甜好吃的文旦。

台南區農業改良場指出，全台文旦種植面積4273公頃，主要產區分佈在花蓮縣、台南市、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣等地。今年文旦花期正常，果實生育期日照及雨水充足，果肉更為充實、飽滿，且產量穩定及品質更優。

一般文旦果實採收期於白露（9月8日）前約1到2周，今年白露距離中秋節（9月24日）時間較長，採收後有充足的時間進行「消水」，待果皮略為皺縮轉黃，此時果肉會漸變軟，吃進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，令人口齒生香。

由於文旦果實品質受植株樹齡大小及栽培管理等因素影響，消費者除可直接向熟識柚農試吃、購買外，台南農業改良場提供挑選好吃文旦的小撇步：

1.油胞細緻、黃綠色：挑選果皮光滑、毛孔（油胞）越細緻越佳，剝開後之果皮較薄、果肉質地也較細緻。消費者想馬上品嚐，應選果皮呈淡黃色；若要久放，可選果皮呈淡綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。

2.果形勻稱、短三角：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉會更豐厚。

3.用手輕托、要沉重：俗話說「重柚輕瓜」，挑選文旦首要挑選比較重的，代表果肉發育充實、水分較多，可用手拋接幾次要有沉重感，重量約400～600公克最佳。

(中時 )