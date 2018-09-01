警訊！張競：《中共軍力報告書》未列入正視和平統一的可能性完全喪失

2018年09月01日 10:18 中時 李文輝

國防部昨將《中共軍力報告書》提交立法院，中華戰略學會研究員張競今受訪指出，北京基本立場是否已從被動以武「防獨」，轉向主動以武「促統」，一直是爭議焦點所在。參照本次報告書撰寫內容，對於犯台時機，始終不列入大陸法定的「和平統一的可能性完全喪失」等要件，此恐將仍會引起爭議。

張競認為，近年來政府暗中透過修改課綱等手段，所推動之文化台獨，確實有可能讓北京將其視為「和平統一的可能性完全喪失」，如此玩火自焚，國人必須嚴肅看待，國安高層更須認真思考北京所設定，使用非和平手段之法定要件，才能穩定台海兩岸情勢。

張競指出，國防部編纂《中共軍力報告書》態度認真固不待言，但其中內容精準與否，隨時會隨情勢臨機變化，必然見仁見智，國人不必吹毛求疵太過苛求。

可是，張競解釋，在共軍可能犯台時機方面，依據2005年3月14日大陸第十屆人大第三次會議所通過，《反分裂國家法》第8條：「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，……」為中共採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」法定要件。

張競表示，國防部年度《中共軍力報告書》從2015年起，對於共軍犯台時機，就列入不是出自權威性根源，而且不是中共法定的「海峽兩岸和平統一對話延遲」等條件。參照今年報告書撰寫內容，又是照抄。顯然未能列入《反分裂國家法》所列「和平統一的可能性完全喪失」等要件。

張競強調，國安團隊還是應當仔細研讀中國大陸體制性規範，而不應仰賴傳聞性訊息，判斷北京對臺動武前提。

(中時 )