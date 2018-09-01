朱學恒貼蔡英文舊聞 酸法務部執行死刑要譴責馬英九

2018年09月01日 10:44 中時電子報 邱文秀

南部日前因暴雨水患嚴重，民怨升高。繼北捷殺人魔鄭捷執行死刑2年3個多月後，法務部昨再次執行家暴殺人犯李宏基的死刑，網友們認為原因是「選舉到了」。宅神朱學恒也貼出三年前新聞，當時蔡英文批評前總統馬英九借執行死刑紓解民怨壓力。朱學恒酸，如今蔡政府執行死刑應該「再次譴責馬英九」。

總統蔡英文上台後首度執行死刑！法務部8月31日執行死囚槍決，執行對象李宏基，於民國103年4月持刀殺死前妻，再擄走大女兒在車上燒炭自殺，李宏基送醫後救回一命，幼女不幸身亡。而昨天正好是蔡總統生日，法務部強調，不知道昨天是總統生日，沒有考慮這個問題。

對於蔡政府首度執行死刑，PTT八卦版網友們酸「每次到選舉了才開始殺」、「救選舉」、「淹水民怨民調大跌後果然殺人祭旗」、「民調太低了 趕快槍斃一個搶救一下」、「是在蔡政府時期第一個被判定讞的死囚，拿他來祭旗最具指標意義」、「快選舉了才恢復正常?不要選完又偷偷搞廢死」、「朕殺你是為了大台江山 不得不殺」。

宅神朱學恒也在臉書貼出昔日蔡英文酸馬英九借執行死刑紓解壓力新聞，2015年6月5日槍決六名死囚，是馬英九執政第6次執行槍決。當時蔡英文受訪重申對廢死的立場，希望昔任總統馬英九不要借死刑抒解壓力。朱學恒說「喔，不好意思，貼成他X的三年之前的舊新聞，再次譴責馬英九。」

網友也說「蔡英文當總統最有趣的一點就是，過去她怎罵馬英九的，都會回到自己身上。」、「執行死刑是要讓媒體轉風向嗎？用死刑的新聞蓋掉南部水災的新聞！」、「民進黨現在只是在承擔以前自已所造的孽，當初以前怎麼評價人家，現在就怎麼打自已的臉~」、「要省著殺，因為民進黨支持廢死，就以前判死的幾十個能殺而已，後面都是無期徒刑，沒有死刑犯了～」、「拿執行死刑轉移南部水災的焦點啦～～～」。

(中時電子報)