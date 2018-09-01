對沖貿易風險 日本商界9日組團訪陸

2018年09月01日 10:49 中時 楊家鑫

面對美國川普政府掀起的全球貿易風暴，日本商界嘗試促進中日貿易合作以分散風險。日本共同社報導稱，由日中經濟協會、日本經濟團體聯合會（經團聯）及日本商工會議所的一把手等組成的聯合訪華團9日起將訪問北京等地，與大陸政府相關人士等舉行會談，就完善投資環境、擴大經濟合作及推進自由貿易體制等交換意見。

日本共同社報導指出，8月31日在東京都內舉行的訪華團組團儀式上，擔任團長的日中經濟協會會長宗岡正二致辭稱，「日本與中國正在逐漸恢復較強信任關係。願肯定削減過剩產能等結構性改革，尋求繼續改革並完善投資環境。」

報導稱，今年是訪華團第44次訪問大陸。經團聯會長中西宏明、日商主席三村明夫等約240人將參加。中美貿易摩擦正在日益加劇，中西表示，「目前正是切實傳達日方主張的重要時機」。除了主要經濟部門幹部外，訪華團還力爭與大陸總理李克強舉行會談。

報導指出，訪華團去年11月訪問大陸，兩年來首次與李克強舉行會談。今年正值《日中和平友好條約》締結40週年，除了5月李克強訪問日本之外，為實現日本首相安倍晉三年內訪華等準備工作也在推進，朝向關係改善的勢頭正在加速。訪華團將在北京逗留至9月13日，之後將前往浙江省考察當地IT相關企業等。

(中時 )