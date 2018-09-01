周末放晴囉 好天氣到下周二轉多雨

2018年09月01日 11:26 中時 李宜秦

季風低壓環流向西撤、太平洋高壓邊緣伸向台灣，天氣穩定，周六至下周一天氣最好，民眾周末可出外踏青。下周二起水氣增加、西南風稍增強，全台都有午後雷雨發生，中南部整天都可能有局部短暫陣雨。另外明後兩天受強颱「燕子」影響，北部、東半部、恆春半島可能有長浪發生。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，長期盤踞在台上空的季風低壓環流今日向西撤，太平洋高壓的邊緣伸向台灣，因此天氣較穩定，各地都是多雲到晴的狀況，周六到下周一是天氣最好的3天，不過還是會有午後雷雨發生，局部地區會有較大雨勢。

氣象預報專員張承傳表示，周日、下周一的午後雷雨範圍會較今日更小、雨量更少，中南部沿海周六到下周一清晨至上午可能會有短暫陣雨發生。

未來一周台灣附近氣壓變低，西南風增強、水氣增加，中南部整天都有局部短暫陣雨，全台都有午後雷雨，且範圍又再增加、雨勢稍微增強。

因太平洋高壓影響，各地溫度再度上升，約31到34度左右，清晨可能會有秋季感受，約24到26度。

另外強颱「燕子」目前正持續朝向日本發展，抵達日本後會減弱成中颱，預計下周二、三影響日本，赴日旅遊的民眾務必小心。明後兩天北部、東北部、恆春半島沿海地區因受燕子影響，會有長浪發生。

(中時 )