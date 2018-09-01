鄺麗貞登記參選台東縣長 吳敦義： 說不定是被偽造

馬英九和吳敦義兩人握手致意。（趙雙傑攝）

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中時
楊佳穎、

年底九合一選舉登記最後關頭，前台東縣長鄺麗貞委託他人代為登記參選，為台東選情投下震撼彈。對此，國民黨主席吳敦義1日上午受訪表示，因為鄺不是親自登記，而是委託縣政府的人，可能有人質疑是被運作的，目前還在深入了解中。至於是否將祭出黨紀處分？吳則說，若沒了解情況，「說不定是被偽造也不一定」，要完全了解實際狀況才能展開程序。

對於鄺麗貞登記參選台東縣長，國民黨中央昨第一時間強調，地方黨部包括主委、縣長及縣長候選人等，持續與鄺麗貞本人聯繫了解中，而全黨上下一致唯一支持饒慶鈴參選台東縣長，延續黃健庭縣長五星級的施政，為台東縣民提供最優質、可靠的執政。

吳敦義1日上午出席中央助選團成立誓師大會後也受訪表示，鄺麗貞登記參選，其丈夫吳俊立都覺得非常驚訝，也有人質疑是被運作的，吳俊立並迅速趕回台東，表示他根本完全不知道有這種事。

吳敦義也說，吳俊立忠心、全力支持黨提名的饒慶鈴當選縣長，所以這狀況目前還在深入理解中，但至少吳俊立一家，包含縣黨部主委吳秀華都非常驚訝，也不會動搖她全力支持饒慶鈴的決心跟行動，這點是現在可以跟大家報告的。

他也說，自己沒有跟鄺麗貞聯絡，但相信有相關人員正在聯繫，包含吳俊立在內；至於黨紀處分，要完全了解實際狀況才能展開程序，「說不定是被偽造也不一定」。

(中時 )

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