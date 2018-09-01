中市警查毒通報網　滴水不露屢建功

警方查獲毒品現場。（張妍溱翻攝）

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中時

販毒集團隱身台中市中區某大樓，警方透過社區大樓保全通報，逮捕藥頭2人、藥腳4人，並查扣第二級毒品安非他命182.4公克、搖頭丸22.13公克、安非他命吸食器2組、現金5萬7000元等證物，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

台中警方執行第2波安居專案，成果斐然，共查獲販毒案170件182人、聲押127人，查扣各級毒品226,753公克、販毒所得3百多萬餘元，其中刑大查獲第三級毒品K他命共111公斤490公克、第二分局查獲第二級毒品安非他命共77公斤，烏日分局查獲栽種工廠大麻331株，警方全力掃毒、阻止毒品流入市面。

警方列管易涉毒熱點146處，目前共執行擴大臨檢123次，動員警力5920人次，並於這些熱點查獲毒品案243案、268人，另刑大亦於專案期間運用緝毒犬敏銳的嗅覺，從犯嫌所駕車內裝成功的搜尋出毒品藏匿位置，進而順利起獲愷他命、毒咖啡包、梅錠等毒品及現金11萬多元、手機等證物。

大數據建功！本局刑事警察大隊毒緝中心定期以大數據分析出台中市各行政區的涉毒熱點、時段，並把這些分析出的涉毒熱點及時段提供給本局各分局及外勤單位作為臨檢盤查勤務的依據，本局保安警察大隊亦據此於107年8月6日查獲8公斤毒汽水包，成果豐碩。

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(中時 )

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