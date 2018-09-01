馬英九爆：只要是民進黨執政縣市 大陸不買水果

前總統馬英九表示希望在年底選戰贏得勝利。（趙雙傑攝）

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旺報
、中時
國民黨「中央助選團」成軍記者會1日在中央黨部舉行。（潘維庭攝）

國民黨「中央助選團」成軍記者會1日在中央黨部舉行。擔任名譽團長的前總統馬英九致詞時提到，水果銷大陸這件事，鳳梨伯向他表示鳳梨銷不過去，他們打聽的結果原來癥結是陸方，只要是民進黨執政縣市就不考慮，馬英九也向助選團成員表示，如果哪個縣市有水果農的，要讓他們知道此事，「知所選擇」。

馬英九致詞時表示，八二三那天人在金門，到大武山公墓致敬。八二三那段期間，殉職的官兵裡，55%是老兵，45%是充員，不分黨派都為八二三盡了力，保衛台灣，不必說八二三與民進黨無關、是國共之間的戰爭，很多參加過八二三的人心裡都在淌血，覺得怎麼可以這樣說。

馬英九也表示，五月下旬開始他就在各地助選，跑到很多地方，聽到很多人民聲音，在高雄聽到鳳梨農說，種的鳳梨現在賣不到大陸，今年可能損失1千萬；花蓮有旅館業者跟他說，自己有五家旅館，以前一、兩個月就可以賺四、五百萬，現在每個月虧200萬，「幾乎要掉著眼淚跟我們說，你們回來好不好」。

馬英九也提到，在桃園的市場拜票時，一位女菜販拉著自己的手說，「總統，兩岸關係要改善啊！」，他認為，現在民怨重重，大家都知道什麼地方出了問題，如果國民黨不再振作，回應民眾的問題，「我們就是不及格的在野黨」。

馬英九也透露，鳳梨伯說自己的鳳梨銷不到大陸，「我們到處打聽，原來大陸說，民進黨執政的縣市不考慮」，相較之下，台東縣長黃健庭賣了500噸鳳梨到對岸，還有鳳梨釋迦，這事令他非常感慨。

他提到，水果要賣到大陸，至少在這個階段，恐怕只有國民黨執政縣市才有可能，「這不是我們自己要這樣，大陸就是不收」，馬英九也表示，哪個地方有水果農的，一定要讓他們知道，「知所選擇」。

該中央助選團由黨主席吳敦義擔任團長；前主席連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫擔任名譽團長，副團長6人：包含國民黨副主席曾永權、郝龍斌及曾任縣市長的胡志強、林政則、周錫瑋、現任台東縣長黃健庭。另外，名譽副團長包含前立法院長王金平及前行政院長陳沖、毛治國、張善政等，但劉兆玄、江宜樺未列入；還有現任、卸任立委及卸任政務官、名嘴、智庫、學者等人。

(旺報 )

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