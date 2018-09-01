蔡政府首度執行死刑 吳敦義：社會壓力逼她不能不做個樣子

馬英九和吳敦義兩人握手致意。（趙雙傑攝）

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楊佳穎、
前總統馬英九表示希望在年底選戰贏得勝利。（趙雙傑攝）
國民黨2018中央助選團正式成立。（趙雙傑攝）

總統蔡英文上任後，昨首度執行死刑，槍決死刑犯李宏基。對此，國民黨主席吳敦義1日受訪直言，共有43人已被判決定讞，幾乎沒有什麼疑慮，「所以大概也受到很多壓力，她不能不找一位先來做個樣子」；而社會風氣這兩年下降很多，再不維持國家的社會安定，國家將面臨更大的困難跟痛苦，「我們既然是沒有廢除死刑的國家，當然應該依法執行才正確。」

吳敦義1日上午出席中央助選團成立誓師大會，對於蔡政府首度執行槍決，他表示，社會風氣這兩年下降很多，過去很少發生2個禮拜間出現3件兇殺案還分屍，如此殘暴、兇狠的狀況，已好多年沒在台灣社會出現了。

吳敦義接著說，這兩年多來，凶殺案在半個月內出現3件，還把他分屍成好幾塊，這種兇狠、暴虐難以想像，再不維持國家的社會安定，國家會面臨更大的困難跟痛苦，且基本上既然是沒有廢除死刑的國家，當然應該依法執行才正確。

媒體追問，蔡英文先前曾酸前總統馬英九借執行死刑紓解壓力，吳敦義直言，「什麼叫做紓解社會的壓力，這帽子帶給馬總統，那她自己怎麼帶這個帽子呢？」就是百倍的社會壓力，逼使她不能不做個樣子，「應該這個（帽子）還給她。」

(中時 )

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