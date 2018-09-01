落實惠台措施 陸交通部：台胞1日起可報考大陸船員

2018年09月01日 11:17 中時 楊家鑫 、林勁傑 、林勁傑

為落實大陸中央推出的31項惠台措施，大陸交通運輸部近日公告稱，自9月1日起，台灣民眾可憑有效的居住證或台胞證，向大陸具有相應船員考試管理許可權的海事管理機構報名參加船員考試。

大陸央視報導指出，大陸交通運輸部近日發佈了《中華人民共和國海事局關於台灣同胞報名參加大陸船員考試有關事項的公告》、《中華人民共和國海事局關於香港和澳門同胞報名參加內地船員考試有關事項的公告》，明確自2018年9月1日起，台灣同胞可憑有效的台灣居民居住證或台灣居民來往大陸通行證向大陸具有相應船員考試管理許可權的海事管理機構報名參加船員考試。

香港和澳門同胞也可憑有效的港澳居民居住證或港澳居民來往內地通行證向內地具有相應船員考試管理許可權的海事管理機構報名參加船員考試。

報導稱，台灣民眾報名參加大陸船員考試及相關事項，按照《台灣同胞參加大陸船員培訓、考試和申請船員證書實施辦法》（以下簡稱《辦法》）的規定辦理。香港和澳門同胞報名參加內地船員考試及相關事項，按照內地船員培訓、考試和發證的相關規定辦理。

報導指出，《辦法》作為配套制度也將於2018年9月1日起同步施行。該《辦法》明確了台灣同胞申請大陸船員適任證書的條件以及應當提交的材料、對取得大陸證書後的再有效條件和提交材料。對已持有台灣船員適任證書的船員，承認其在台灣已完成的培訓和考試，僅要求完成相應的補差培訓和考試。《辦法》還對台灣同胞具體應參加的培訓和考試以及取得其他證書作出了規定。

(中時 )