安徽傳第5例非洲豬瘟　防檢局急發簡訊提醒赴陸旅客

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旺報
賴志昶

大陸安徽省蕪湖市官方於8月30日確認，南陵縣有1處養豬場豬隻感染非洲豬瘟。對此，我國動植物防疫檢疫局8月31日指出，防檢局已與國內電信業者合作，對赴大陸旅客發出簡訊通知，提醒遊客勿前往畜牧場，並避免與畜牧相關人員接觸，也不要攜帶肉製品回臺。

防檢局調查，目前中國大陸於8月3日遼寧省瀋陽地區首次發生疫情後，同月14日通報河南省鄭州市屠宰場、19日通報江蘇省連雲港市、23日浙江省溫州市及30日安徽省蕪湖市地區等5個疫情點，另經疫情回溯調查發現擴及黑龍江、吉林、遼寧、河南、江蘇、浙江、安徽等7個省份，顯示疫情有持續擴散趨勢。

防檢局指出，因應中國大陸非洲豬瘟疫情，已與國內電信業者合作，即日起對赴中國大陸旅客發出簡訊通知內容「中國大陸非洲豬瘟疫情發燒，請您不要前往畜牧場，並避免與畜牧相關人員接觸，也不要攜帶肉製品回臺，共同維護農畜生產安全。農委會防檢局祝您旅途平安」。

防檢局強調，為防堵中國大陸非洲豬瘟疫情傳入，持續與邊境管制機關合作，共同加強漁港、岸際及機場等邊境查緝工作，避免走私或夾帶相關違禁物品，並對航空公司、郵輪及漁船之廚餘殘羹進行查核，落實其銷毀或不落地。

防檢局呼籲，業者若發現豬隻異常，應立即通報所在地動物防疫機關，並充分配合各項管制措施；倘有赴疫區國家參訪旅遊，返國後亦須淋浴、更換衣鞋及澈底消毒，隔1週後再進入動物飼養場，以確保所飼養動物之健康及防疫安全。

(旺報 )

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