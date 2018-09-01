美麗與智慧長存 黛安娜王妃意外過世21週年

2018年09月01日 11:29 中時電子報 李靖棠

距今21年前、1997年8月31日晚間，黛安娜王妃（Princess Diana）因嚴重車禍逝世於巴黎，年僅36歲。黛妃生前充滿智慧與美麗的風采，至今仍長存許多粉絲和英國民眾心中，也讓她的形象、始終圍繞在英國王室成員身邊，不僅影響著兩個兒媳婦凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle），對於前夫查爾斯（Prince Charles）的續弦卡蜜拉（HRH Camilla），更是一個「隱形」的莫大壓力。

1981年黛安娜與查爾斯的世紀婚禮。

原名是黛安娜‧弗蘭茜斯‧史賓塞（Diana Frances Spencer）的黛妃，父親是第八代史賓塞伯爵、但父母從小離異，讓黛安娜提早擔負起母親照顧弟妹的責任。1977年於一場派對上懈逅查爾斯王儲、1981年由白金漢宮（Buckingham Palace）宣布，黛安娜將嫁給查爾斯，並受封為威爾斯王妃（Princess of Wales）、自此被大眾稱為黛安娜王妃。

彷彿始終得不到查爾斯（圖左）的愛，一度讓生前的黛安娜（圖右）陷入崩潰。（圖/美聯社）

1997年當黛妃逝世消息返回，英王室成員表情哀痛。（圖/美聯社）

兩人於1981年7月29日，在倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）完婚，當時全球共吸引了7.5億人、透過電視觀看婚禮直播，黛安娜穿著由大衛和伊麗莎白·曼紐爾（David and Elizabeth Emanuel）設計、長達8公尺的白色婚紗走入教堂，宛如童話般的婚禮，羨煞不少青年男女。她與查爾斯育有2子：威廉和哈利（Princes William and Harry）王子，活躍親民的性格、更成為當時英國重要的王室指標性人物。

穿著水藍色套裝的黛妃，抱著哈利與前方的威廉王子，在王宮陽光亮相。（圖/美聯社）

去年20週年紀念日，眾多民眾自發前往巴黎事故現場，獻上花朵、卡片和照片，表達對於黛安娜王妃的追思。（圖/美聯社）

只可惜在狗仔隊緊迫盯人、丈夫仍心繫多年愛人卡蜜拉，以及龐大的王室壓力下，讓黛妃身體每況愈下，最終在忍無可忍之下，於1991年提出分居、1996年8月正式離婚，結束與查爾斯之間15年的婚姻。離婚後、以身為未來王儲母親身份，獲准保留王妃頭銜。解除束縛的黛妃，很快地交了新男友、埃及裔富豪多迪·法耶茲（Dodi Fayed），再次成為英國與歐洲八卦媒體追逐的焦點。

1985年受邀訪問白宮的黛妃（圖中左）與查爾斯（圖左），和當時的美國總統雷根（圖右）與第一夫人南西（圖中右）合影。（圖/雷根總統紀念圖書館）

但令人遺憾的是，黛妃與法耶茲卻在1997年8月31日，在行經巴黎艾爾瑪橋隧道時、因遇狗仔追逐而發生車禍，座車賓士S280嚴重損毀、車內兩人雙雙身亡。不過，雖然英法兩國的官方調查報告認為，此車禍肇事主因是司機保羅酒駕所致，但法耶茲的父親、穆罕默德·法耶茲（Mohamed Al-Fayed）卻認為，這是一樁政治謀殺、將矛頭直指英國政府與王室，讓黛妃的逝世至今仍存有爭議之處。

抱著年幼的哈利、一旁坐著威廉的黛安娜王妃。（圖/美聯社）

無論在政界或娛樂界都擁有好人緣的黛妃，在逝世10週年（2007）紀念時，威廉哈利2兄弟，就曾在在倫敦的溫布利球場（Wembley Stadium）舉辦隆重的紀念音樂會，到場觀眾高達6萬多人，2人分別上台發表感人的演說，加上艾爾頓強爵士（Elton John）的音樂表演。顯現逝去多年的黛妃，在英國人民心目中的地位依然不減。

始終得不到查爾斯真正的愛、卻又不斷追求自由和愛情的黛妃，與已故的摩納哥前王妃葛雷絲（Grace Patricia Kelly）兩人，被稱為「全世界被拍照最多的女人」。而她的愛心、親民與魅力，不僅讓她名列「最偉大的100名英國人」第三位，也讓前首相布萊爾（Tony Blair）稱她為「人民的王妃」。而壓抑哀痛多年的威廉與哈利兄弟，終於在前年（2016）公開他們對母親的思念之情，並打算公開黛妃生前的點點滴滴，讓更多人能親自看見那美麗的倩影。

(中時電子報)