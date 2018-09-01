獨／視后柯佳嬿915大婚 命格旺夫又自帶貴人

2018年09月01日 11:31 中時 洪秀瑛

謝坤達和柯佳嬿與修杰楷一家感情不錯。（取自臉書）

謝坤達和柯佳嬿平時會和歐弟一家出遊。（取自微博）

謝坤達平時會充當咘咘、JoJo的奶爸。（取自臉書）

小倆口近來為了9月的婚禮忙翻天。（取自臉書）

歐弟日前二度當爸、喜獲千金，謝坤達9月15日與柯佳嬿將在萬豪酒店補辦婚宴，預計席開30至40桌，與謝坤達同門的歐弟，昨晚在電影殺青酒上，對公司內這樁「雙喜臨門」相當開心。即將披婚紗的柯佳嬿，面對倒數計時的婚禮，在臉書寫下「爆炸的9月，來吧」，充滿活力與鬥志。

歐弟和謝坤達9年前一起主持《鐵馬青春行》成為好友，近2年則是簽入同一家經紀公司，關係更為密切，去年12月，謝坤達與柯佳嬿登記結婚，歐弟還是證人之一。平常也可看到謝坤達和歐弟一家、楊銘威與方志友一家、修杰楷與賈靜雯一家相聚，謝坤達還會充當咘啾咪（咘咘、Mia、JoJo）奶爸。

謝坤達前不久隨三立外景節目《綜藝玩很大》到瑞士錄影，又上台視綜藝節目《綜藝3國智》，不計形象賣力玩遊戲，不僅玩到眼歪嘴斜，更和張立東合組「螢幕情侶」cosplay，最後更慘遭強吻。歐弟說，謝坤達是女兒JoJo的乾爹，曾以「歐叔叔」稱謂問他「為什麼你開始在演戲，我開始在玩綜藝」？歐弟笑回：「因為我們2個靈魂互換。」

謝坤達適合轉戰主持界？平時對命理小有研究的歐弟，忍不住以seafood口吻正經地說，「謝坤達命中缺木和火，主持屬木，木生火」，缺火怎麼辦？歐弟笑回：「先幫他買一台紅色法拉利！但他的夫妻宮非常好，所以結婚後起大運，佳嬿旺夫，她本身也是自帶貴人的命格，只有她想做什麼就會做，她做事太專注了，我們在家聚會會一起聊神學這種話題，他們都是我的信徒，很感恩seafood、讚嘆seafood，因為我一喝醉就跟他們開示」。

(中時 )