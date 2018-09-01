大陸開放申辦居住證首日 上海台胞排隊絡繹不絕

大陸1日開放申辦台胞居住證首日，上海一早8點多就湧進大批申辦人潮。圖：吳泓勳攝

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旺報

大陸9月1日開放港澳台申請居住證正式上路，上海市提供25個地點申辦，開放第一天也讓許多在上海居住生活的台灣人起個大早搶頭香。「我一早8點就到了」上海市台協會長李政宏說，並在青埔區申辦點拿到001號碼牌。他表示，繼1個月前取消就業證，這波開放居住證是最接地氣的作法，完全落實大陸國家主席習近平所說，逐步給予台灣同胞等同待遇政策。

李政宏也呼籲廣大台灣同胞趕快來辦理居住證，可以帶來許多生活的便利尤其是出行。他更指出由於大陸移動互聯網的發達，有很多App都要大陸18碼身分證做認證，而居住證也採用18碼，可以幫助到這一點。

同樣一早來申請居住證的華東師範大學企管系副教授陳弘信也說，到上海生活發展已經8年，認為這次居住證政策非常好，由於自己是在大學任教，校方會幫忙辦好社保等，但據他所知很多台灣人都沒有這方面的保障，甚至也帶了小孩一起來辦，以後可以直接申請上本地小學。

陳弘信也大力讚揚居住證能幫助搭乘高鐵等交通工具的便利度大大提升，由於自己經常要出差各城市，比較小的車站沒有設置台胞證專屬的自動取票機，不但得提前至少半小時去櫃台排隊領票，有時還要麻煩大陸同事等他。

趁假日休息來申辦的邱先生也說，同儕間來了3、4年的台灣朋友都對居住證有興趣，而大陸今天發布消息，說明居住證與稅務身分沒有對應關係，也讓大家觀望的最大石頭落地。

(旺報 )

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