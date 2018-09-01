T恤不再紮高腰？吳敦義：馬總統說「放出來」比較不會奇怪

2018年09月01日 11:42 旺報 潘維庭

國民黨主席吳敦義1日出席黨內中央助選團活動，媒體注意到他穿T恤不再紮進褲頭。（潘維庭攝）

國民黨先前推出「KMT」字樣T恤，主打年輕風，但黨主席吳敦義把T恤紮進褲頭，搭配高腰西裝褲，被網友說太老氣。1日他出席中央黨部舉行的「中央助選團」記者會，被媒體注意到他把T恤「放出來」，吳敦義回應，「馬總統告訴我，放出來比較不會讓人家覺得奇怪，今天我頭一次放出來」，自己是從善如流，記者問他會不會覺得這樣穿比較年輕？他笑回：「唉呀，那是你們少年家的感覺！」

國民黨主席吳敦義1日出席中央黨部舉行的「中央助選團」記者會。會後他也被問到，蔡政府昨日任內首度執行死刑。吳敦義回答，共有43位是已經被判決定讞，幾乎沒有什麼疑慮，他想蔡政府大概受到很多壓力，不得不先來找一位做出判決。

吳敦義也表示，最近社會風氣真的在這兩年惡化不少，兩個禮拜內發生三件凶殺案，還分屍，這種殘暴凶狠好多年沒在台灣出現，這兩年多卻同時在半個月內多出現三件，「再不維持國家社會安定，國家會面臨更大的困難和痛苦」，「我們既然是並非廢除死刑的國家，當然應該依法執行才正確。」

由於三年前蔡英文曾批評馬總統執行死刑是「紓解社會壓力」，吳敦義回應：「什麼叫紓解社會的壓力，這帽子戴給馬總統，那她自己怎麼戴這個帽子呢？她自己遇到百倍社會的壓力，逼使她不得不做個樣子。」

被問到在庫克群島不幸溺斃的黨產會委員楊偉中一事，吳敦義則回應，覺得這個年輕人很可惜，在南太平洋這裡，家裡的聚會，看報導是說去救年紀很小的女兒因而喪生，「總是令人惋惜」，畢竟是年輕，學養都不差的年輕人，我們覺得非常惋惜。

(旺報 )