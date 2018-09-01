亞運》奪銅失利！女籃不敵日本 連3屆亞運第4

中華女籃後衛彭詩晴切入時造成對方犯規。(陳怡誠攝)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導
中華女籃前鋒吳盈潔奮勇切入禁區上籃。(陳怡誠攝)

中華女籃1日在雅加達-巨港亞運跟日本上演激烈爭搶銅牌大戰，面臨詭異「客場」壓力，中華女籃雖在上半場一度領先11分，卻因下半場失誤過多，也守不住日本快攻與三分外線，最後以63比76落敗，連3屆亞運都以第4名作收。

雅加達亞運專輯

文章來源：亞運》欺負中華？女籃休息室竟在廁所放板凳

或許是「排華」心態作祟，現場印尼球迷幾乎都幫日本加油，每當日本進球，全場馬上響起如雷歡呼，中華女籃簡直如同客場作戰，首節命中率明顯偏低，只有3成13，三分命中率更僅2成50，打完首節，中華隊14比20落後。

中華女籃次節隨即回穩，一波8比0小高潮超前，甚至隨後黃英利、林育庭與陳鈺君各進1顆三分球，擴大中華隊領先到11分，不過日本展開反撲，更靠宮崎早織在上半場結束槍響同時的切入取分，追到26比33的緊張局面。

沒想到中華女籃的領先優勢，竟在第3節瞬間消失，日本靠著持續快攻突破，以及中華隊失誤連連，打到此節還剩3分鐘追平，甚至日本接連投進兩顆三分球，反以52比44超前，前3節結束，中華隊反以46比52落後日本。

儘管中華女籃持續展開反撲，卻因降低不了失誤次數，加上守不住日本三分外線，反而讓日本繼續擴大領先差距，打到最後4分11秒，日本70比57大幅領先，比賽勝負幾乎提前底定，中華隊也越打越亂，無奈再拿第4收場。

(中時電子報)

亞運》欺負中華？女籃休息室竟在… 亞運》中華棒球隊出奇兵 王宗豪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。