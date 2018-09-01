亞運》奪銅失利！女籃不敵日本 連3屆亞運第4

2018年09月01日 11:40 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華女籃前鋒吳盈潔奮勇切入禁區上籃。(陳怡誠攝)

中華女籃1日在雅加達-巨港亞運跟日本上演激烈爭搶銅牌大戰，面臨詭異「客場」壓力，中華女籃雖在上半場一度領先11分，卻因下半場失誤過多，也守不住日本快攻與三分外線，最後以63比76落敗，連3屆亞運都以第4名作收。

或許是「排華」心態作祟，現場印尼球迷幾乎都幫日本加油，每當日本進球，全場馬上響起如雷歡呼，中華女籃簡直如同客場作戰，首節命中率明顯偏低，只有3成13，三分命中率更僅2成50，打完首節，中華隊14比20落後。

中華女籃次節隨即回穩，一波8比0小高潮超前，甚至隨後黃英利、林育庭與陳鈺君各進1顆三分球，擴大中華隊領先到11分，不過日本展開反撲，更靠宮崎早織在上半場結束槍響同時的切入取分，追到26比33的緊張局面。

沒想到中華女籃的領先優勢，竟在第3節瞬間消失，日本靠著持續快攻突破，以及中華隊失誤連連，打到此節還剩3分鐘追平，甚至日本接連投進兩顆三分球，反以52比44超前，前3節結束，中華隊反以46比52落後日本。

儘管中華女籃持續展開反撲，卻因降低不了失誤次數，加上守不住日本三分外線，反而讓日本繼續擴大領先差距，打到最後4分11秒，日本70比57大幅領先，比賽勝負幾乎提前底定，中華隊也越打越亂，無奈再拿第4收場。

(中時電子報)