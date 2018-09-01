新竹》藍軍愛國旗活動 謝文進、許明財首度「同框」

2018年09月01日 11:40 中時 徐養齡

新竹市國民黨體系1日在市議會前發起愛國旗活動，輪番炮轟執政黨政府，吸引近300人高舉國旗吶喊，藍軍及無黨籍議員幾乎全員到齊，就連角逐新竹縣長的楊文科都跨轄出席，無黨籍市長參選人謝文進大方與國民黨許明財「同框」，引發外界聯想。

藍營人士指出，年金改革倉促上路，引發軍公教團體不滿，加上近來蔡政府接連的外交挫敗，新竹地區藍軍體系以「愛國旗」為號召，在九三軍人節前夕一吐怨氣。

儘管該活動以愛國旗為號召，參選人普遍不穿競選背心、不喊「凍蒜」，不過時間點選在大選登記結束隔天，國民黨凝聚藍軍大團結意味不言可喻，前市長林政則、前黨主席洪秀柱等藍營大老到場致詞，就連選新竹縣的楊文科都到場露臉。

不過整場焦點，其實聚焦在以議長身分出席的謝文進與許明財之間的互動，兩人在宣布參選後首度公開「同框」，引起外界議論紛紛，不過雙方沒有熱絡互動，謝文進及許明財分別帶領新民意黨團及國民黨議員致詞，謝致詞後先行折返議會。

謝文進痛斥民進黨忽視軍人權益，南台灣淹大水期間卻靠國軍弟兄辛苦救災，蔡英文總統還高姿態坐裝甲車勘災，陳建仁副總統跑甚至跑去金門旅遊，對於任勞任怨的軍人而言「情何以堪」，盼民眾團結起來，一起給民進黨政府當頭棒喝。

(中時 )