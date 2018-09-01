「麥當勞之亂」搶小確幸 台灣鯛現形了

2018年09月01日 12:05 中時電子報 徐秀娥 、 黃慧雯 /綜合報導 /綜合報導

麥當勞昨日買一送一活動吸引大批人潮，麥當勞門市附近馬路大塞車常。（黃慧雯攝）

台灣好亂！只要店家祭出好康小確幸，鐵定全民熱烈響應！麥當勞昨(31)日祭出該店史上最大好康，消費者反應超熱烈，也因此引發不可思議的怪現象，麥當勞門市附近馬路大塞車、深夜11點仍有分店大排長龍，簡直比中華電信499之亂還誇張，網友戲稱這是台灣史上的「麥當勞之亂」，省錢絕不錯放任何小確幸，已成鬼島日常，出現插隊、違停、抱怨的「台灣鯛」行為。

麥當勞為慶祝代言大使戴資穎奪金牌，8月31日當天推出大麥克買一送一活動，由於消費者反應熱烈，不到中午，全台3百多家麥當勞大麥克已售完，為平熄消費者不滿怒火，最終決定開放全部18種主餐單點買一送一，這股搶購熱潮一直持續到關門為止。可能備料已用磬，麥當勞破天荒今天賣完早餐即打烊，也宣布發雙薪慰勞員工辛勞。

昨天消費者爆動搶購買一送一，被戲稱為麥當勞之亂，比諸此前的衛生紙之亂、中華電信499之亂，規模有過之無不及，其所衍生的亂象也令人超震撼。

最明顯的影響是交通阻塞。麥當勞有得來速點餐，汽機車有志一同湧向得來速車道，人多車多自然大塞車，車潮外溢到附近馬路，造成遴近交通打結。也有消費者在店內點餐卻違停，一發現交警前來開單，又一陣騷動出來移車。

另外，大排長龍的人潮也衍生不少紛爭。有人先來排隊，親友一到「自動解壓縮」成一群人在隊伍。有些消費者毫無準備，到點餐時才手忙腳亂找手機，再連線網站秀出買一送一畫面，讓後面久等的客人很崩潰。要不有些消費者問奇葩問題，「要先拿一個另一個晚點拿」，服務人員說不行還繼續魯個不停。

面對洶湧人潮搶購，麥當勞員工喊說崩潰了。有員工留言，自稱凌晨6時上班到隔天3時下班，上午10時半客人就開始排到門口，他一天就下了1500多片牛肉餅，真的很誇張。

(中時電子報)