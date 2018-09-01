美網》詹詠然身體不適仍奮戰 激戰3盤搶進混雙次輪

2018年09月01日 11:58 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

詹詠然與克羅埃西亞搭檔多帝吉（Ivan Dodig）1日進行美國網球公開賽混雙首戰，出現自律神經失調的詹詠然與搭檔拚戰至第3盤才分出勝負，最終詹詠然組合以6比4、3比6、10比8拍落烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／紐西蘭西塔克（Artem Sitak）。

今早詹詠然起床就有自律神經失調的情況，因此她賽前沒有練球，經過簡單暖身就上場比賽，前2盤雙方戰成1比1平手，第3盤搶十大戰詹詠然/多帝吉強勢連下5分奠定勝基，最終以6比4、3比6、10比8驚險獲勝，確定晉級後，詹詠然與多帝吉也互相擁抱慶祝。

詹詠然雖傳出捷報，妹妹詹皓晴卻在女雙中箭落馬，她與中國大陸搭檔楊釗煊在次輪面對美國地主組合多列希戴（Caroline Dolehide）/麥克海爾（Christina McHale），無奈以7比5、2比6、6比7（5比7）遭逆轉落敗，無緣挺進下一輪。

另一位台灣女將謝淑薇今天也與白俄羅斯莎芭蓮卡Aryna Sabalenk在女雙出賽，面對塞爾維亞史托揚諾維奇（Nina Stojanovic）與匈牙利史托勒（Fanny Stollar），謝淑薇組合以6比4、7比6（7比5）直落二解決對手，前進女雙16強。

(中時電子報)