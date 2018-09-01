開放居住證申請 莆田台協會長：加深台胞融入感和歸屬感

9月1日，福建省1217個受理點開放接受港澳台居民申請居住證。福建莆田市台協會長李木榮於早上7時38分申領了該市首張港澳台居民居住證。（翻攝網路）

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大陸於9月1日開放港澳台居民申請居住證，中新社報導稱，福建莆田市台協會長、莆田市世全房地產開發有限公司副董事長李木榮，在龍橋派出所民警的幫助下，完成了港澳台居民居住證的申請辦理事宜，這是莆田市成功受理的第一張港澳台居民居住證申請。李木榮表示，「在莆田長期居住的台胞們普遍急著前來申請辦理居住證，我相信這項便利化政策會大大加深大家的融入感和歸屬感。」

中新社報導指出，9月1日，福建省1217個受理點開放接受港澳台居民申請居住證。福建莆田市台灣同胞投資企業協會會長、莆田市世全房地產開發有限公司副董事長李木榮於早上7時38分申領了該市首張港澳台居民居住證。

報導稱，來自高雄的李木榮，2005年開始長期居住在莆田。他表示，以前的台胞證只有8位身份號碼，出入海關、出門旅遊時雖然方便，但是日常出行時，許多網路上的業務都只能到實地辦理，讓經常出差的他很頭疼。現在，港澳台居民可以辦理18位號碼的居住證，居住證帶來的服務和便利涵蓋就業保障、生活教育等多方面，對在大陸就業的台胞幫助尤其大。而且，網上購票、網路購物、登記入住酒店等都將更加便利，這是一項實實在在的便利政策。

李木榮說，「在莆田長期居住的台胞們普遍急著前來申請辦理居住證，我相信這項便利化政策會大大加深大家的融入感和歸屬感。」「在莆田生活13年，這裡的生活方式、民風民俗和台灣大同小異，我早已將莆田當做第二故鄉。」

(中時 )

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