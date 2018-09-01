國民黨中央助選團成軍！ 吳敦義：九合一大選殺出重圍

2018年09月01日 12:46 中時 趙雙傑 楊佳穎、

年底選戰逼近，國民黨1日舉行中央助選團成立誓師記者會，團長、黨主席吳敦義致詞提到，這兩年多來經濟沒有好，兩岸關係更陷入已讀不回困境，邦交國也經常遇到外交狀況，因此國民黨團結ㄧ致成立中央助選團，一定要奮發圖強，讓每個縣市都能贏得最好成績，重新整復國民黨陣容，盼2018有明顯斬獲，2020有更好機會重返執政、撥亂反正。

隨著參選登記結束，選戰正式進入最後衝刺期，國民黨中央黨部1日也宣告中央助選團正式成軍，將浩浩蕩蕩展開輔選任務。另一方面，據了解，10月17日前國民黨尚有6場行動中常會，將前往台南、彰化、高雄等地為候選人拉抬選情，10月10日也將在國父紀念館舉辦大型造勢活動。

吳敦義致詞則說，因應九合一大選，一方面必需發起雄壯威武的助選團，另一方面要團結ㄧ致，藉此殺出重圍。他進一步說，民進黨執政兩年多來，藉由黨產會對國民黨以最兇狠態度清算鬥爭，蔡英文還以總統身份稱，這次是沒有黨產的競爭，「可以想見她得意忘形狀況」，國民黨是真正在非常艱困的財物狀況下面對選戰，一定要更奮發圖強。

吳敦義接著說，民進黨執政兩年多來 ，讓人民失望的事件非常多，舉823為例，副總統陳建仁前往金門，對823砲戰未向軍民表達任何敬意或感謝；且南台灣遭受大雨侵襲時，三軍統帥坐了非常雄壯的雲豹甲車，在積水很深的狀況下遭民眾嚇下來。

吳敦義說，可見823情境，正副元首做了不得體的事情，再加上這兩年多來經濟沒有好，兩岸關係更陷入已讀不回困境，邦交國也經常遇到外交狀況；如今國民黨團結ㄧ致成立中央助選團，一定要奮發圖強，讓每個縣市都能贏得最好成績，重新整復國民黨陣容，盼在2018有明顯斬獲，2020有更好的機會重返執政、撥亂反正。

(中時 )