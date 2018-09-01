成立72家社區共照中心 衛福部盼提升失智者人權

衛福部今年6月核定布建72個失智共同照護中心，協助患者就醫，並改善民眾的失智症認知。（林周義攝）

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林周義
病友蘇惠美女士至今仍能自理生活。她表示，藥物只能延緩不能治療，失智者需自己救自己。（林周義攝）

全球每年有990萬人罹患失智症，平均每3秒就新增1例。我國雖早已將「老年癡呆症」正名為「失智症」，但失智症患者的人權仍有進步空間。今年衛福部預計成立72家社區共照中心，除協助患者儘速就醫，也透過公共教育，提升民眾對失智症的友善態度。

監察委員林雅鋒表示，常有人質疑，得了失智症，還有沒有人權？她表示，國際失智症聯盟理事長Kate Swaffer也是失智者，卻在確診後，駕駛執照被收走。台灣也不乏失智者遭遇不平等對待的案例，她舉例曾有失智房東因輔助宣告，導致房客想要找她討論租房瑣事都不行。

我國參酌世界衛生組織(WHO)的「2017-2025年全球失智症行動計畫」，將失智症列為公共衛生優先任務。如今衛福部投入90億，以兩個面向推動失智者的照護。衛福部常務次長薛瑞元表示，照護的消極面為透過法律制度，讓患者與家人免於後顧之憂；積極面則是讓患者發揮還有的功能，繼續參與社會活動。

診斷失智已7年的蘇惠美女士至今仍能自理生活，甚至積極參與畫畫、唱歌等活動。就診時，醫生告訴她，藥只能減緩症狀，不能治癒失智症，需自己救自己。睡不著時，她就起來做運動，也透過左鄰右舍的幫忙，維持社交生活。

薛瑞元表示，因應失智症患者的增加，政府不太可能有足夠的資源，將所有患者都送到服務據點，能採取的努力是讓輕度、極輕度患者得以在熟悉的環境中自理生活。他呼籲全民共同努力，形塑失智友善的社區，結合社區與家庭的力量，才是最好的照護模式。

(中時 )

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