台南》 高思博新北取經 與朱立倫互相拉抬聲勢

國民黨台南市長參選人高思博1日北上新北市向朱立倫取經，了解新北推動國民運動中心、Youbike與果菜市場經驗。(葉德正攝)

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國民黨台南市長參選人高思博1日北上新北市向朱立倫取經，朱立倫帶著他參觀板橋國民運動中心、Youbike與板橋果菜市場，兩人互相拉抬，全程黏TT，高思博說，新北市短短時間國民運動中心即將完成第13座，台南僅一座且還在蓋，加上新北市Youbike500站到果菜市場南北合作機制，都是可以移植回台南造福市民的成功經驗，也期許自己未來讓台南不再只能輸出失敗的經驗，禍害全國。

高思博舉例台南T-bike為例，Youbike成功關鍵在分布密度與站點位置，但台南Tbike只有新北市1／10，遠遠不足新北，連帶就影響民眾使用意願，也就無法展現實質效益。

兩人隨後參訪板橋果菜市場，朱立倫說，每天都有很多來自台南與南部各縣市的蔬果到新北，新北推動學校、公共托育中心吃有機，是改變台灣農業的第一步，第二步更推出全國第一個有機拍賣，增加農友通路，也讓年輕人願意返鄉從農，也南部農友合作，讓水果大出時，可以保證價格。

高思博說，南部下豪大雨，很多農友如麻豆文旦搶收，瞬間供給量過大，可能造成蔬果沒地方去，對農民是個大災難，板橋果菜市場透過完善合作與契作配套，不會讓價格崩盤，可以降低農業成本，也讓農業不再是高風險行業，透過人力努力，不再停留在「看天吃飯」 ，對產地與消費地都是很大的幫助。

(中時 )

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