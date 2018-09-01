關係回暖依舊警惕 陸媒：日本炒作周邊威脅為強軍修憲鋪路

2018年09月01日 12:40 中時 楊家鑫

陸日關係近來看似回溫，日本首相安倍晉三訪華也幾乎已成定局，但大陸依舊緊盯日本檯面下的動作。中共黨媒《人民日報》海外版刊文稱，安倍政府近來反復炒作周邊威脅，是為了強軍修憲鋪路，而北韓與大陸再次成為日本主要針對的「靶子」。安倍政府正帶領著一個「絕不道歉的日本」一路狂奔，一意孤行的背後是昭然若揭的野心。

中共黨媒《人民日報》海外版1日刊登「警惕日本借『威脅』之名威脅世界」文章指出，近來日本又在炒作周邊威脅，批准2018年版《防衛白皮書》，繼續渲染日本周邊安保環境日趨嚴峻。其中北韓與大陸再次成為日本主要針對的「靶子」，大肆渲染「朝鮮與中國的威脅」，構成了整個白皮書的基調。

報導稱，在渲染周邊威脅的同時，安倍政府的修憲步子也越來越實。安倍第3次連任之路幾乎沒有懸念，對於修改憲法第九條變得積極起來。安倍表示，他計畫在2018年秋季的臨時國會上提交修正案。

報導認為，日本加強軍備，是為成為名副其實的軍事大國鋪路；修改憲法，為成為所謂的「正常國家」努力。日本安倍政府一意孤行的背後是昭然若揭的野心。渲染周邊威脅，其實是為了自身強軍修憲製造藉口。

報導稱，由於歷史和現實的原因，日本在軍事安全方面的動向令亞洲鄰國和國際社會高度警惕。大陸外交部發言人華春瑩曾表示，2018年《防衛白皮書》對大陸正常國防建設和軍事活動進行指責，毫無根據，也極不負責任。希望日方不要為自己擴充軍備尋找各種藉口，而應從地區和平穩定及中日關係大局出發，多做一些有助於增進兩國互信與安全、維護地區和平穩定的事。

(中時 )